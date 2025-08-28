Halsey anuncia turnê comemorativa de 10 anos de Badlands
A cantora celebra a estreia que marcou sua carreira com nova edição do álbum e videoclipes inéditos.
Nesta quinta-feira (28), a cantora Halsey usou seu perfil oficial no Instagram para anunciar sua nova turnê. A artista revelou as datas da “Back to Badlands”, turnê criada especialmente para celebrar os 10 anos do lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, Badlands, disco que marcou sua ascensão na indústria musical e consolidou Halsey como uma das artistas mais influentes do período. Em Badlands, Halsey chamou a atenção do público do pop alternativo ao apresentar uma estética própria e envolvente, que se tornaria uma marca registrada em sua carreira. O álbum trouxe à tona faixas que se tornariam icônicas, como Colors, Gasoline, New Americana e Castle. O impacto do disco foi tão significativo que a cantora decidiu lançar uma edição especial de aniversário, intitulada Badlands (Decade Edition Anthology), que será lançada nesta sexta-feira (29) e contará com faixas inéditas e remixes exclusivos. A nova edição também permite que Halsey atenda aos pedidos dos fãs, criando videoclipes para algumas das músicas mais queridas de seu repertório. Na última sexta-feira (22), a artista lançou o videoclipe de Gasoline, a faixa mais popular do álbum, que atualmente ultrapassa 487 milhões de reproduções no Spotify. Desde o lançamento de Badlands, Halsey lançou mais quatro álbuns de estúdio: hopeless fountain kingdom (2017), Manic (2020), If I Can’t Have Love, I Want Power (2021) e The Great Impersonator (2024). Ao longo desses projetos, surgiram hits que se tornaram marcas registradas de sua carreira, como Without Me, Bad At Love, Nightmare e You Should Be Sad. A última turnê de Halsey, intitulada For My Last Trick: The Tour, aconteceu neste ano, iniciando-se em 10 de maio e encerrando-se em 6 de julho. O projeto foi concebido para divulgar seu quinto álbum de estúdio, The Great Impersonator, lançado em 25 de outubro de 2024. Entre as faixas do disco, destacou-se Lucky, inspirada na canção homônima de Britney Spears do álbum Oops… I Did It Again (2000). A canção da cantora, soma atualmente mais de 30 milhões de reproduções no Spotify, demonstrando o alcance e a capacidade de Halsey de reinventar referências clássicas com sua própria identidade musical. América do Norte 2025 – Outubro 2025 – Novembro 2026 – Janeiro Europa / Austrália 2026 – Janeiro 2026 – Fevereiro
