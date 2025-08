Hayley Williams e David Byrne se unem em trilha de animação da Netflix Parceria musical entre os ícones do rock marca a trilha de The Twits, nova adaptação de Roald Dahl com estreia marcada para outubro... TMJ Brazil|Do R7 05/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h38 ) twitter

Nesta terça-feira (05), a cantora Hayley Williams anunciou sua participação na trilha sonora do mais novo filme da Netflix, The Twits (As Pestes). A artista revelou que não estará sozinha nesse projeto musical: ao seu lado estará o renomado cantor e compositor David Byrne, fundador da icônica banda Talking Heads, que colaborará na criação da faixa inédita. A aguardada adaptação já tem data marcada para chegar ao catálogo da plataforma: 17 de outubro deste ano.

Em entrevista exclusiva ao The Hollywood Reporter, Hayley Williams refletiu sobre a emoção e a sensação única de integrar um projeto tão especial, destacando como a experiência parecia uma sequência constante de momentos incríveis que ela mal conseguia acreditar:

“Fazer parte desse filme é como viver um momento de ‘não acredito que isso está acontecendo’ atrás do outro. Meu livro favorito do Roald Dahl quando eu era criança era The Twits (Os Pestes). Tenho uma atração por personagens distorcidos como o Sr. e a Sra. Twit e os Wormwoods de Matilda. A forma como Phil e Daisy adaptaram a história original me empolgou muito, assim como o estilo de animação.”

Ao aprofundar-se na discussão sobre a adaptação, Hayley compartilhou suas impressões sobre os temas centrais da história e falou com entusiasmo sobre a criação da faixa “Open The Door”, ressaltando o aspecto emocional e colaborativo da composição:

“Parece uma fábula de advertência — e também uma representação muito bonita de família escolhida e comunidade, que é um dos meus temas preferidos. Sou extremamente grata ao David Byrne por me puxar para a parte musical desse projeto. Foi muito divertido e surreal começar uma música do zero com ele.”

O diretor do filme, Oscar Johnston, comentou sobre a gênese da colaboração entre os dois artistas, revelando como a ideia de trazer Hayley Williams para a trilha sonora surgiu durante as primeiras conversas com David Byrne e qual foi sua reação ao ouvir essa sugestão:

“Quando David [Byrne] e eu começamos a conversar sobre uma música para os créditos finais, a primeira colaboradora em potencial que ele mencionou foi a Hayley Williams. A primeira palavra que eu disse foi ‘sim’. Em seguida, ‘por favor’.”

Demonstrando sua admiração tanto por David quanto por Hayley Williams, Johnston compartilhou seu sentimento pessoal ao testemunhar a união de dois de seus compositores favoritos em uma única canção, expressando a realização de um sonho:

“Ainda não consigo acreditar que dois dos meus compositores favoritos escreveram uma música juntos para The Twits. A frase ‘nunca conheça seus ídolos’ definitivamente não se aplica aqui. Eu conheci dois deles e, olha… tem sido um sonho realizado.”