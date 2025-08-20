Hayley Williams e Zac Farro abrem o baú de memórias do Paramore Os artistas revelam as primeiras impressões sobre a banda, os desafios do contrato com a gravadora e o impacto de suas experiências... TMJ Brazil|Do R7 20/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h19 ) twitter

Nesta quarta-feira (20), a cantora Hayley Williams e o baterista Zac Farro participaram de uma entrevista para a plataforma de streaming Spotify. Durante o encontro, os artistas, membros fundadores da banda Paramore, revisitaram o início da carreira do grupo, compartilhando memórias do primeiro contato com a gravadora e lembranças sobre o lançamento do álbum de estreia, All We Know is Falling.

Zac Farro recordou com humor o momento em que apresentou Hayley Williams ao restante da banda, destacando a surpresa e a curiosidade dos integrantes mais antigos diante de sua presença e energia marcante. Ele descreveu a reação inicial deles, que oscilava entre a incredulidade e a admiração silenciosa, e comentou como sentiu orgulho ao ver que sua escolha se mostrava certeira.

“Alguns deles questionaram, ‘quem é essa garota?!?’, e eu só fiquei tipo, ‘Hayley Williams, pessoal, de nada. Me agradeçam depois’. E depois fomos gravar, você não estava vendo, mas eles me olhavam tipo com cara de espanto. E eu só estava tipo, ‘pois é, eu sei’.”

Hayley Williams, por sua vez, refletiu sobre o processo de assinar contrato com a Atlantic Records, revelando o impacto emocional de entrar no mundo da indústria musical tão jovem. Ela descreveu como a pureza e a simplicidade do início da banda se confrontaram com a complexidade do mercado e da burocracia da gravadora, comparando a experiência a um vórtex que a sugava completamente.

“Eu odiei todo o processo de assinar com a gravadora. Quando nos conhecemos e começamos a tocar juntos, o que tínhamos era muito puro. Qualquer novo artista ficaria chocado em descobrir como é… é como um vórtex, você é sugado para dentro dele.”

A cantora também falou sobre o impacto dessa experiência em sua adolescência e como só depois do término do contrato conseguiu processar o que havia vivido, refletindo sobre os desafios de se manter fiel à arte enquanto navegava em um mundo adulto e corporativo.

“Nós nos importávamos muito com a cultura do que fazíamos, e é difícil aprender sobre o capitalismo aos 15 anos. Foi esmagador, e sinto que só quando nosso contrato acabou eu comecei realmente a absorver e processar o luto em tudo isso. Como crianças poderiam navegar em um mundo de adultos dessa forma? Eu não diria que foi uma experiência positiva.”

O último álbum do Paramore, This Is Why, foi lançado em 10 de fevereiro de 2023 e representa o sexto trabalho de estúdio da banda. O disco consolidou a maturidade artística do grupo, tanto em composição quanto em produção, e rendeu à banda a vitória na categoria de Melhor Álbum de Rock no Grammy 2024, reafirmando a relevância duradoura da banda.