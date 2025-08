Hayley Williams elogia Lorde e revela sua faixa favorita do álbum Virgin Em publicação no Substack, vocalista do Paramore destaca a autenticidade da obra da amiga neozelandesa TMJ Brazil|Do R7 04/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h38 ) twitter

Na última sexta-feira (01), a cantora Hayley Williams utilizou sua conta oficial na plataforma Substack para expressar sua admiração por Lorde, sua amiga e colega na indústria musical. Em uma publicação sincera, a vocalista do Paramore refletiu sobre a estética e a profundidade emocional da obra da artista neozelandesa, elogiando a liberdade e a autenticidade com que ela conduz sua criação. Ao se referir ao novo álbum de Lorde, Virgin, Hayley também compartilhou o impacto pessoal que a música da amiga teve sobre ela:

“Sei que estou tomando muitas liberdades com as palavras de Lorde/Ella, mas, independentemente disso, elas soam verdadeiras no fundo dos meus ossinhos artísticos, porque a melhor arte sempre foi feita sem medo e sem pretensão.”

Em seguida, ao ser abordada por fãs curiosos sobre qual música do novo disco mais a tocou, Hayley Williams respondeu de forma direta e espontânea. Ela escolheu a canção de encerramento do álbum, David, respondeu ela, sem rodeios.

A faixa, lançada juntamente ao álbum Virgin, chegou ao público em 27 de junho e rapidamente se tornou uma das favoritas entre os admiradores da artista. Com mais de 17 milhões de reproduções acumuladas no Spotify desde o lançamento, David vem sendo celebrada por sua lírica e produção. O novo disco de Lorde também tem recebido elogios de outros colegas da indústria musical, reforçando sua relevância artística.

Além de acompanhar o lançamento da amiga, Hayley Williams também esteve envolvida em trabalhos recentes com o produtor Jim-E Stack, o mesmo responsável por contribuir com a produção de Virgin, ao lado de Lorde. Stack assina a produção de David e também participa do novo projeto solo de Hayley, integrando a faixa True Believer. Essa colaboração marca um ponto de conexão criativa entre as duas artistas e seus universos sonoros. Os 17 novos singles de Hayley, foram divulgados também na sexta-feira (01).

Ainda na sexta-feira, Hayley utilizou os stories de sua conta no Instagram para agradecer e homenagear os profissionais envolvidos no desenvolvimento visual de seus novos lançamentos. Ela destacou o valor da colaboração criativa e o senso de comunidade entre os artistas, que contribuíram diretamente para o conceito estético de seu novo projeto. Com entusiasmo e gratidão, Hayley descreveu o processo como uma das experiências mais enriquecedoras de sua carreira:

“Os componentes visuais deste projeto foram uma das colaborações em equipe mais gratificantes da minha carreira. Todos os ‘nashville cats’, que tenho a sorte de chamar de minha comunidade. Todas as capas dos singles e imagens de imprensa foram fotografadas por @zacharygray com ilustrações + criação de @jordandshort @helloluum. Mal posso esperar para compartilhar mais.”

O novo conjunto de singles marca uma nova fase para Hayley Williams, sinalizando seu retorno ao trabalho solo com força total, após quatro anos dedicados a outros projetos.