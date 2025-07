Hayley Williams lança faixa solo inédita “Mirtazapine” em rádio de Nashville Cantora do Paramore surpreende ao divulgar nova música por CD enviado à WNXP; canção ainda não está nas plataformas de streaming TMJ Brazil|Do R7 25/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h38 ) twitter

Na última quarta-feira (23), a cantora Hayley Williams, vocalista do grupo Paramore, lançou uma faixa solo inédita. Intitulada Mirtazapine, a música foi divulgada em parceria com uma rádio independente de Nashville. A artista enviou um CD físico à emissora com o nome da canção escrito à mão, além da menção a uma possível nova faixa chamada Glum. Apesar da divulgação ter gerado grande expectativa entre os fãs, a faixa ainda não foi disponibilizada nas plataformas de streaming.

A revelação da nova música foi feita pela WNXP, uma rádio local de Nashville conhecida por seu compromisso com a cena musical alternativa. Por meio de uma postagem nas redes sociais, a emissora convidou os ouvintes para uma estreia especial, destacando o ineditismo da colaboração com Hayley Williams:

“Temos uma surpresa para você. Sintonize na WNXP HOJE À NOITE às 17h30 (horário central) para ouvir a estreia exclusiva de músicas inéditas da própria Hayley Williams, de Nashville!”

Demonstrando bom humor e entusiasmo, Hayley interagiu com os seguidores nos comentários da publicação da rádio no Instagram. Fazendo referência ao formato incomum utilizado para o envio da música — um CD, em plena era digital — a cantora brincou:

“Graças a Deus vocês têm um toca-CDs.”

A escolha da WNXP como veículo de estreia não foi vista apenas como uma decisão artística, mas também como um gesto de solidariedade. A emissora tem enfrentado recentemente cortes significativos em seu orçamento, o que acendeu um sinal de alerta entre os ouvintes e músicos locais. Muitos fãs interpretaram a atitude de Hayley Williams como uma forma de apoio direto à rádio e ao papel que ela desempenha na preservação da cultura musical independente em Nashville.

Mirtazapine marca o retorno solo de Hayley Williams com uma faixa inédita, sendo seu primeiro lançamento desse tipo desde o álbum Flowers for Vases / descansos, divulgado em 5 de fevereiro de 2021.