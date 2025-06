Hayley Williams presta tributo a rapper revelação em 2025 Vocalista do Paramore faz elogios entusiasmados à nova revelação do hip hop TMJ Brazil|Do R7 13/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h37 ) twitter

Na última quarta-feira (11), a rockeira Hayley Williams participou da série Superlativos, promovida pela revista online norte-americana LGBTQIAPN+ Them. Na ocasião, a vocalista do Paramore prestou homenagem à rapper Doechii, um dos destaques da cena do hip hop e indicada ao Grammy de Artista Revelação em 2025.

O quadro convida artistas e aliados da comunidade a reconhecerem e celebrarem nomes que impactam a música e a cultura. Segundo a própria revista, a coluna consiste em “prêmios para as nossas pessoas favoritas, criados pelas nossas pessoas favoritas”.

Ao falar sobre Doechii, Hayley ressaltou a importância de seu posicionamento tanto na música quanto em questões sociais. A intérprete de “Denial is a River” ganhou notoriedade por seus discursos durante o Grammy 2025 e o BET Awards, onde abordou temas como a representatividade feminina no rap, o empoderamento de mulheres negras na cena hip hop, a repressão do governo dos Estados Unidos nos protestos recentes em Los Angeles e o apoio às comunidades latina, negra e LGBTQIAPN+.

“É poderoso ver uma artista como ela falar abertamente sobre identidade aos olhos do público. Precisamos disso. Precisamos de mulheres que não se desculpem por quem são, por quem amam, pelo que acreditam. A força de Doechii não está apenas em sua ferocidade; está também em sua vulnerabilidade”, afirmou Hayley.

Ela também comentou sobre a energia contagiante da rapper no palco e como se inspira em sua entrega artística:

“Não há hesitação em sua performance. Sem desculpas. Apenas arte. Apenas ela. Ver alguém emergir com esse tipo de confiança, esse tipo de clareza, é um presente. Ela me lembra — e provavelmente a muitas pessoas — que caminhar pelo mundo com certeza não significa parar de aprender ou crescer. Significa apenas que você reconhece seu valor à medida que avança.”

Com mais de duas décadas de carreira, Hayley revelou que ainda enfrenta inseguranças e que observa a ousadia de outras artistas como uma fonte de inspiração:

“Às vezes, as pessoas presumem que, por causa da minha postura no palco, eu carrego a mesma confiança. Mas a verdade é que esse tipo de ousadia é algo que ainda preciso trabalhar para alcançar. Com a Doechii, porém, essa energia parece inerente.”

Em 2023, Hayley Williams, junto ao restante do Paramore, lançou This Is Why, o sexto álbum de estúdio da banda. O projeto inclui a faixa-título, além dos singles “Running Out of Time”, “The News” e “Thick Skull”. O disco foi aclamado e venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rock.

Durante a produção do trabalho, Hayley conheceu a música de Doechii. Ela relata ter assistido à performance da rapper no BET Awards de 2022 e ter ficado imediatamente impressionada. Com a aproximação da turnê de divulgação do novo álbum, Hayley entrou em contato com sua equipe para tentar incluir Doechii como ato de abertura:

“Descobri a Doechii assistindo ao BET Awards de 2022. Assim que ela começou a cantar ‘Crazy’, peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha equipe: ‘Será que ela poderia fazer uma turnê com o Paramore?’ A resposta veio rápido: ‘Talvez — se ela já não estiver em turnê com o Kendrick Lamar.’”

Hayley revelou que ficou tão hipnotizada pela artista que nem percebeu, de imediato, a referência feita ao trabalho de sua banda em uma das faixas da rapper.

“Naquele momento, eu ainda não tinha notado o elogio dela ao Paramore em Yucky Blucky Fruitcake. Mas isso nem importava. Ao vê-la naquele palco, senti a mesma coisa que senti quando vi Missy Elliott na MTV pela primeira vez, ainda criança. Era um talento cru, ousado, inconfundível — do tipo que não espera permissão para existir. Ela chegou com tudo, e eu me lembro de pensar: ‘Ah, ela está dominando. Isso é dela.’”

Apesar da impossibilidade da colaboração, o grupo convidou outros nomes para a turnê, incluindo as bandas Bloc Party, Foals, The Linda Lindas e o rapper australiano Genesis Owusu.