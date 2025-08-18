Hayley Williams provoca fãs com frase enigmática em novo vídeo “Where’s your will to be weird?” desperta curiosidade sobre próximos passos do projeto de 17 singles TMJ Brazil|Do R7 18/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h18 ) twitter

Hayley Williams provoca fãs com frase enigmática em novo vídeo

No último domingo (17), a cantora Hayley Williams compartilhou novidades em seu feed no Instagram, falando sobre seu mais recente projeto, que consiste em 17 singles lançados recentemente. Entre as postagens, a artista mostrou registros do seu cotidiano, imagens de paisagens que chamam atenção pela estética cuidadosa e fotos ao lado de amigos e colaboradores próximos, como o renomado produtor Jack Antonoff. Na legenda, Hayley aproveitou para agradecer o carinho e o engajamento dos fãs, que vêm se dedicando a organizar playlists como uma forma criativa de dar forma a um disco completo a partir dessa curadoria colaborativa.

Comentando sobre as fotos publicadas, a artista se aprofundou na criação da tracklist do projeto e ressaltou como observa atentamente todas as novidades, interpretações e contribuições trazidas pelos fãs. Entre um comentário e outro, Hayley Williams ainda fez uma brincadeira sobre a dificuldade que teve para escolher quais fotos seriam publicadas naquele dia, mostrando seu lado mais descontraído e humano:

“Dormi tentando postar, não salvei nos rascunhos, esqueci as fotos que eu queria incluir, basicamente só queria dizer obrigada por ouvirem às 17 novas músicas—tenho estado em uma sinuca de bico ouvindo às ordens de tracklist em potencial e ainda tentando criar minha própria. É quase tão difícil quanto postar um photodump.”

Logo após essa publicação, o site oficial de Hayley Williams recebeu uma atualização especial, permitindo que os fãs criem suas próprias playlists com base nas músicas recém-lançadas. Além disso, o site trouxe um novo vídeo que exibe a frase “Where’s your will to be weird?” (“Onde está sua vontade de ser estranho?”), gerando curiosidade e especulações sobre possíveis próximos passos do projeto.

Recentemente, a artista também lançou um videoclipe para uma das faixas do projeto. A escolhida foi “Ego Death at A Bachelorette Party”, cujo vídeo estreou no dia 5 de agosto e já ultrapassa 665 mil visualizações na plataforma do YouTube, reforçando a receptividade positiva do público ao trabalho de Hayley Williams.