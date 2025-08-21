Hayley Williams se pronuncia após vazamento de tracklist de novo projeto Cantora demonstrou frustração após tracklist e detalhes inéditos de seu trabalho circularem antes do anúncio oficial TMJ Brazil|Do R7 21/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h59 ) twitter

Na última quarta-feira (20), a cantora Hayley Williams utilizou sua conta privada no Instagram para se pronunciar sobre o recente vazamento da tracklist de seu novo projeto. Além da lista completa de faixas, também circularam informações sobre uma canção inédita que estaria inclusa no trabalho. Em seus stories, a artista demonstrou clara frustração e chateação com a situação, deixando evidente o quanto o episódio abalou como ela gostaria que o lançamento fosse recebido.

No início de seu desabafo, Hayley Williams deixou claro que, apesar do vazamento inesperado, ela e sua equipe não pretendem alterar a programação oficial de divulgação. A cantora explicou que acredita que o ocorrido tenha acontecido logo após o envio dos materiais às plataformas de distribuição digital, momento em que o conteúdo pode ter sido exposto indevidamente. Antes de entrar em detalhes, ela reforçou o esforço coletivo e a dedicação de sua equipe para que o projeto fosse entregue da forma planejada.

“Eu sei que a tracklist vazou hoje, com algumas outras coisas, mas escolhi não anunciar oficialmente até a data que tínhamos planejado. Nossa equipe super pequena trabalhou muito (e até o limite) para fazer com que essa experiência ganhasse vida em tempo real. Acho que, no momento em que submetemos às plataformas de demanda, alguém vazou isso, o que é certamente f*dido!”

Em seguida, Hayley Williams explicou por que decidiu falar sobre o episódio em sua conta privada e não em sua página pública. Segundo a vocalista, a escolha se deu pelo fato de acreditar que os seguidores de seu espaço mais restrito compreenderiam melhor sua vulnerabilidade, sem transformar seu desabafo em sensacionalismo.

“E é por isso que estou aqui, em vez da minha conta principal. Porque sei que aqui as pessoas me entendem e não vão usar isso contra mim ou sensacionalizar minha vulnerabilidade.”

Além do desabafo nas redes, Hayley Williams também conversou com o Spotify em uma entrevista divulgada na mesma quarta-feira (20). Durante a conversa, ela falou sobre suas recentes composições e comparou seu processo criativo a uma prática de meditação, destacando como a escrita a ajuda a transformar sentimentos em palavras e a alcançar um estado de maior calma interior.

“Eu realmente aprendo muito colocando as coisas no papel. Pode ser por meio de diários, somente para refletir sobre si mesma para você. Não temos muito tempo de sobra para fazer isso, então escrever é o mais próximo da meditação que consigo chegar, sem que seja sentando para de fato meditar.”

Apesar dos vazamentos, ainda não há confirmação de quando o novo projeto será lançado em formato de álbum, tampouco se a faixa adicional será incluída oficialmente. Por enquanto, apenas as outras 17 canções já divulgadas por Hayley Williams estão disponíveis nas plataformas digitais.