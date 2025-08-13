Hayley Williams transforma fãs em curadores de seu novo trabalho Projeto inédito permitiu que o público organizasse a tracklist; cantora elogia criatividade e planeja relançamento como álbum TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h39 ) twitter

Na última terça-feira (12), a cantora e compositora Hayley Williams, vocalista da banda Paramore, publicou um texto em seu Substack para falar sobre seu mais recente projeto. A artista lançou 17 singles individualmente, permitindo que os fãs criassem e organizassem a própria tracklist do álbum, conforme como cada um se conectasse emocionalmente com as canções. Em sua publicação, Hayley celebrou a participação ativa do público, comentando sobre as playlists enviadas e expressando satisfação por desenvolver um projeto tão interativo.

No texto, a cantora destacou a criatividade e a dedicação dos fãs, que reorganizaram as músicas de maneiras surpreendentes e inovadoras, muitas vezes indo além do que ela mesma havia imaginado. Hayley Williams ainda revelou que pretende relançar o material no formato de álbum, reforçando que as ideias enviadas pelo público estão influenciando diretamente suas decisões artísticas.

“Foram enviadas tantas playlists que uma pessoa até criou um site para organizar e compartilhar todas essas submissões. Fiquei profundamente comovida com a atenção e o entusiasmo por trás de algumas delas. Vou destacar algumas até chegar à decisão final.”

Em seguida, Hayley Williams comentou sobre uma playlist em especial, elogiando como uma fã construiu uma narrativa coesa e carregada de simbolismos.

‌



“Eu realmente gostei da narrativa. O carro como um cenário importante e também como uma espécie de meio. Adorei as observações sobre água e espaço. E eu realmente gostei que True Believer tenha sido tratada como um bônus final e todos os pensamentos que vieram com essa decisão. Obrigada, Gayle <3”

As faixas do projeto foram disponibilizadas no dia 1º de agosto deste ano. Entre as mais ouvidas no Spotify, destacam-se Glum (com mais de 2 milhões de reproduções), True Believer (1,7 milhão) e Kill Me (1,3 milhão).

‌



Ainda na terça-feira, Hayley Williams participou de uma entrevista concedida a Zane Lowe para o programa The Zane Lowe Show, da Apple Music. Durante a conversa, ela compartilhou detalhes sobre o processo criativo por trás das músicas, revelando que tudo começou após o encerramento de seu contrato com a antiga gravadora, um momento que descreveu como profundamente transformador.

“Esse processo de criação se pareceu com um luto… que começou há um tempo. Eu sinto que estava escrevendo em diários sobre isso desde o fim de 2023. Escrevia sobre todo esse luto que eu carregava no meu corpo, que começou com o fim do nosso contrato. A vida continua acontecendo e, conforme fico mais velha, penso que estou entendendo algumas coisas… mas as coisas acontecem como elas acontecem.”

Hayley Williams assinou seu primeiro contrato profissional aos 15 anos. Agora, aos 36, vive pela primeira vez a experiência de ser uma artista totalmente independente.