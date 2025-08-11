Ice Cube critica medidas de deportação do governo Trump em entrevista Ice Cube clamou pelo fim das medidas de deportação e expressou sua esperança de que dias melhores estejam por vir TMJ Brazil|Do R7 11/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h18 ) twitter

Na última quinta-feira (07), o rapper Ice Cube marcou presença no programa REAL 92.3 LA’s The Cruz Show, onde concedeu uma entrevista abrangente. Durante o bate-papo, ele falou não apenas sobre sua carreira artística, o envolvimento com esportes e os planos para uma nova turnê, mas também aproveitou o espaço para expressar sua profunda insatisfação com as atuais políticas de deportação adotadas pelo governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump. Com emoção e indignação, o rapper compartilhou seu ponto de vista sobre a situação que assola milhares de pessoas e manifestou seu desejo urgente de que essa realidade mude.

Ao abrir seu desabafo, Ice Cube criticou veementemente a postura do governo federal, destacando o desrespeito generalizado às comunidades afetadas:

“Ver as pessoas sendo desrespeitadas assim, e o governo federal agindo de forma tão autoritária e desrespeitosa, indo a igrejas e casamentos e tirando gente dessas escolas. É tipo, ‘Poxa, gente, vocês estão exagerando.’”

Em um tom ainda mais contundente, Ice Cube falou sobre o clima de insegurança e medo que paira sobre aqueles que são alvos dessas ações, ressaltando a impiedade das autoridades:

“Ninguém está seguro, cara, eles não se importam com quem pegam. É triste. Eles chegam e desrespeitam todo mundo. Querem traumatizar as pessoas também.”

Para encerrar, Ice Cube compartilhou seu sentimento de tristeza e ansiedade diante do atual quadro, ressaltando a angústia de ver pessoas sendo arrancadas de seus refúgios e a esperança por dias melhores:

“É muito triste, cara, mal posso esperar até esse período acabar. Não sei como vamos chegar ao fim, mas é louco ver pessoas sendo arrancadas dos seus lugares de refúgio.”

Ice Cube se junta a artistas como will.iam, Tyler, The Creator, Kehlani e Billie Joe Armstrong que também se declararam publicamente contra as medidas criadas por Donald Trump.