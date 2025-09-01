Jack Antonoff celebra parceria com Sabrina Carpenter Produtor comenta processo criativo de Man’s Best Friend TMJ Brazil|Do R7 01/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jack Antonoff celebra parceria com Sabrina Carpenter TMJ Brazil

Na última sexta-feira (29), o produtor Jack Antonoff utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar impressões sobre sua colaboração com Sabrina Carpenter no sétimo álbum da cantora, Man’s Best Friend. Conhecido por seu trabalho com alguns dos maiores nomes da música pop contemporânea, Jack Antonoff esteve à frente de todo o processo criativo do disco, ao lado de Sabrina, Amy Allen e John Ryan, assumindo um papel central no desenvolvimento sonoro e conceitual do projeto.

Na legenda da publicação, Jack Antonoff destacou a intensidade criativa dos dias em estúdio e ressaltou a evolução artística de Sabrina Carpenter durante o processo de composição. Ele também incentivou o público a ouvir o álbum em sua ordem original, reforçando a ideia de que cada faixa faz parte de um conjunto maior que deve ser experimentado do início ao fim. Sobre esse momento, o produtor escreveu:

“Man’s Best Friend está aqui e a Sabrina está escrevendo em outro nível. Os dias que passamos — Sabrina, Amy, John e eu — trabalhando neste álbum foram os melhores. Chefes de turnê de casa, unam-se. Amem este álbum como nenhum outro e peço que ouçam na ordem. SC é o futuro! MBF para sempre. Obrigado aos músicos. Este álbum soa e parece ao vivo por uma razão. Enviando amor de Londres e amor para Jeff Lynne.”

O ano de 2025 tem sido marcado por uma intensa agenda de projetos para Jack Antonoff. Além da produção do novo disco de Sabrina Carpenter, o produtor também está diretamente envolvido na criação de Vie, quinto álbum de estúdio de Doja Cat, previsto para lançamento em 26 de setembro. Outro destaque em sua trajetória recente é a participação na concepção do disco D R E A M S I C L E, de Maren Morris, lançado em 9 de maio.

‌



Já para 2026, Antonoff prepara novas colaborações de peso. Entre os lançamentos mais aguardados está Stove, próximo álbum de Lana Del Rey, com estreia confirmada para o final de janeiro. O produtor também alimenta expectativas em torno de possíveis indicações ao Grammy, especialmente por suas contribuições em GNX, de Kendrick Lamar, e na edição deluxe de The Secrets of Us, de Gracie Abrams, ambos divulgados em 2024.

No mesmo dia, Sabrina Carpenter foi entrevistada no programa CBS Mornings, em uma conversa conduzida pela jornalista Gayle King. Entre os assuntos abordados, um dos pontos altos foi a presença do aclamado ator Colman Domingo no videoclipe de Tears, música integrante do novo álbum da cantora. Questionada sobre como surgiu a ideia de incluir o ator no projeto, Sabrina revelou detalhes dessa escolha.

‌



Ela explicou que sempre teve vontade de trabalhar com Colman Domingo, mas não sabia em qual contexto essa colaboração poderia acontecer. A cantora contou que já havia encontrado o ator em uma festa e ficou marcada pela maneira como ele foi atencioso e generoso ao falar de sua música. Sobre essa lembrança e o convite para o clipe, Sabrina Carpenter comentou:

“Eu sempre quis trabalhar com ele, mas eu pensava: ‘Em que isso faria sentido para nós?’ Eu já o tinha encontrado antes em uma festa, e ele veio falar comigo; foi super gentil e disse as coisas mais legais sobre a minha música. Isso é como um caso de amor totalmente inesperado, então eu estava ouvindo ‘Tears’ e pensei: ‘Acho que este vídeo é realmente a cara dele.’ É como se ele estivesse narrando para mim, e eu acho que é realmente um hino para muito mais pessoas. Ele foi tão dedicado e tão profissional.”

O videoclipe, lançado simultaneamente ao álbum, já ultrapassa a marca de 22 milhões de visualizações no YouTube, consolidando-se como um dos maiores sucessos da nova fase da carreira de Sabrina Carpenter.