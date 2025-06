JADE anuncia lançamento de “Plastic Box” para 20 de junho Canção chega às plataformas digitais na próxima semana. TMJ Brazil|Do R7 11/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h57 ) twitter

Na tarde desta quarta-feira (11), a ex-integrante do grupo Little Mix, Jade Thirlwall, anunciou o lançamento de seu novo single. Intitulada “Plastic Box”, a faixa integra o álbum de estreia solo da cantora, THAT’S SHOWBIZ BABY, que será lançado em 12 de setembro deste ano e contará com 14 músicas.

A canção se junta às faixas já divulgadas como parte da estratégia de promoção do disco. Jade iniciou sua carreira solo com o single “Angel of My Dreams”, lançado em 19 de julho de 2024. A música recebeu aclamação da crítica e foi destacada por veículos como Billboard, Pitchfork e The Independent como uma das melhores do ano. Atualmente, acumula mais de 58 milhões de reproduções no Spotify.

Na ocasião do lançamento de seu primeiro single, a artista comentou sobre o significado por trás da composição:

“‘Angel of My Dreams’ é sobre minha relação de amor e ódio com a indústria musical, da qual faço parte há algum tempo (…) Tenho muito a dizer sobre isso, tanto coisas boas quanto ruins. É como uma carta de amor à indústria — ao quanto sou obcecada por ela e ao quanto a amo —, mas também fala das provações e tribulações que ela traz.”

Desde então, Jade lançou outras quatro músicas que farão parte da tracklist do álbum: “IT girl”, “FUFN (F-you for now)”, “Midnight Cowboy” e “Fantasy”. Além disso, apresentou um cover de “Frozen”, sucesso da cantora Madonna. A nova versão foi criada em parceria com o serviço de streaming Apple Music. Sobre a escolha da faixa, Jade explicou:

“Escolhi essa música porque sempre fui uma grande fã da Madonna, e essa é uma das minhas favoritas dela (…) Amo o drama da canção e sempre me identifiquei com a letra, especialmente com o processo de aprender a abrir meu coração. Sinto que a minha versão respeita a original, ao mesmo tempo que a traz para o meu universo artístico.”

Jade Thirlwall planejou cuidadosamente cada etapa de sua nova fase como artista solo. Em entrevista à Billboard, demonstrou gratidão pelo tempo que passado no grupo Little Mix:

“Isso é basicamente um recomeço. Nem sei como é ser famosa sozinha. Sou muito grata por iniciar essa jornada agora, na minha idade, porque estou muito mais equilibrada. Eu não conseguiria ser uma artista solo há 10 anos.”

Animada com o novo capítulo de sua carreira, Jade também anunciou uma turnê britânica para divulgar o álbum. A série de shows começa em 8 de outubro e termina em 19 de outubro. Até o momento, não há confirmação de uma turnê global.