JADE dispara contra Matty Healy e cobra engajamento político de artistas pop Em entrevista ao The Guardian, cantora critica postura do vocalista do The 1975 e reforça seu compromisso com causas sociais TMJ Brazil|Do R7 18/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

JADE dispara contra Matty Healy e cobra engajamento político de artistas pop TMJ Brazil

No último sábado (16), a cantora britânica Jade Thirlwall concedeu uma entrevista à revista The Guardian. Na ocasião, a artista estava em plena campanha de divulgação de seu aguardado primeiro álbum de estúdio, intitulado That’s Showbiz Baby. O trabalho, que marca oficialmente sua estreia como solista após anos à frente do grupo Little Mix, chegará às lojas físicas e às plataformas digitais no próximo dia 12 de setembro.

Durante a conversa, JADE abordou temas variados: relembrou sua passagem pelo grupo que a consagrou mundialmente, falou com entusiasmo sobre seu novo projeto e também se posicionou politicamente, ponto que acabou chamando atenção pela contundente crítica ao vocalista da banda The 1975, Matty Healy.

Conhecida desde os primeiros passos da carreira por sua postura firme em relação a pautas sociais, JADE sempre foi uma voz ativa na defesa dos direitos das mulheres, no combate ao racismo e no apoio incondicional à comunidade LGBTQIAPN+. Ao ser questionada sobre a responsabilidade dos artistas frente às discussões políticas atuais, a cantora foi direta e usou como exemplo negativo a recente fala de Matty Healy, que declarou não querer se envolver com política. Sobre isso, Jade afirmou:

“Eu não acho que você possa ser um artista pop e simplesmente fechar os olhos. Vi o Matty Healy dizer que não quer ser político e achei decepcionante. É muito fácil para alguém que é branco, hétero e extremamente privilegiado dizer isso. Bom para você, querido!”

‌



A declaração repercutiu amplamente nas redes sociais, recebendo apoio de fãs e ativistas, que reforçaram a importância do posicionamento público de artistas influentes. Mais uma vez, Jade mostrou coerência com sua trajetória, deixando claro que a música, para ela, também é uma ferramenta de transformação social e de empatia com o próximo.

Ainda na entrevista, JADE compartilhou um momento íntimo sobre sua transição da vida em grupo para a carreira individual. Ela contou que, ao se preparar para lançar sua primeira canção solo, viveu uma onda de emoções intensas, relembrando os passos que a trouxeram até aqui e refletindo sobre os novos desafios que teria de enfrentar. Segundo a cantora:

‌



“Antes de lançar minha primeira música solo, eu ouvi toda a discografia do Little Mix e chorei. Eu era apenas uma jovem de South Shields que só queria conseguir ser cantora, e acabei fazendo parte da melhor e mais incrível girlband de todas.”

Em seguida, ela completou com um tom de renovação e entusiasmo: “Agora eu tenho uma rodada bônus, fazendo minhas próprias músicas.”

Este será o primeiro álbum solo inédito de Jade desde Confetti, último disco lançado pelo Little Mix, em 6 de novembro de 2020.