Jade revela que não colaboraria com Charlie Puth Cantora não hesitou ao responder que não trabalharia com o produtor norte-americano TMJ Brazil|Do R7 26/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h57 )

Na última quarta-feira (25), a cantora britânica Jade concedeu uma entrevista à rádio Kiss, do Reino Unido. Na ocasião, a intérprete do single “Angel of My Dreams” participou do quadro “Say It or Shot It”, uma dinâmica em que os convidados devem responder a perguntas polêmicas ou, caso optem por não responder, tomar um shot de bebida.

Durante o jogo, Jade foi questionada sobre qual artista ela não colaboraria, e respondeu prontamente:

“Meus fãs já conhecem alguém que eu não colaboraria, que é o Charlie Puth.”

Os dois artistas já se conheceram e chegaram a colaborar anteriormente. A parceria veio na faixa “Oops”, presente no álbum “Glory Days” (2016), do grupo Little Mix, do qual Jade fazia parte. A polêmica teria surgido após a cantora revelar que Charlie Puth flertou com ela durante a divulgação da música, mesmo sabendo que ela estava em um relacionamento na época.

No dia 20 de junho, Jade lançou seu mais novo single, “Plastic Box”. Na ocasião, ela comentou o significado da faixa e descreveu o estilo da canção:

“É sobre essa insegurança irracional e tóxica dentro de nós quando pensamos nos relacionamentos anteriores do nosso parceiro, mesmo sabendo que todos têm um passado. É uma música pop feliz e triste, e uma das minhas favoritas que já escrevi.”

Jade se apresenta neste sábado (28) no Glastonbury Festival. A performance faz parte da divulgação de seu aguardado álbum solo de estreia, intitulado “THAT’S SHOW BIZ BABY”, com lançamento previsto para o dia 12 de setembro deste ano.

O projeto já conta com seis faixas lançadas: