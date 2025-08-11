Jade revela tracklist de seu álbum solo “THAT’S SHOWBIZ BABY” A cantora britânica, divulga a lista de músicas que compõem seu projeto solo após hiato do Little Mix. TMJ Brazil|Do R7 11/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h18 ) twitter

No último sábado (09), a cantora britânica Jade Thirlwall apareceu em sua página oficial no Instagram para divulgar a lista de faixas que compõem seu primeiro álbum de estúdio, lançado após a separação do grupo Little Mix, decisão tomada para que as integrantes pudessem focar em suas carreiras solo. A novidade foi anunciada por meio de um vídeo e, até o momento, já acumulou mais de 56 mil curtidas na postagem oficial.

O lançamento do álbum acontece mais de um ano após Jade ter lançado seu primeiro single solo. No dia 19 de julho de 2024, a cantora apresentou ao público a faixa “Angel of My Dreams”, que se tornou seu maior sucesso até agora. Atualmente, a música ultrapassa a marca de 62 milhões de reproduções no Spotify e garantiu a Jade sua primeira vitória como artista solo no Brit Awards, tornando-a a primeira ex-integrante de uma girlband a conquistar tal feito.

Logo após o sucesso de “Angel of My Dreams”, Jade investiu na divulgação da faixa “Midnight Cowboy”, lançada em 25 de setembro de 2024. A canção já ultrapassa 7,7 milhões de reproduções no Spotify, demonstrando a consolidação de sua carreira solo. Para promover o álbum “THAT’S SHOWBIZ BABY”, a cantora também lançou mais quatro singles: “Fantasy”, “It Girl”, “FUFN (F*ck You For Now)” e “Plastic Box”. Juntas, essas músicas somam mais de 46 milhões de plays na plataforma de streaming.

O álbum “THAT’S SHOWBIZ BABY” tem lançamento oficial marcado para o dia 12 de setembro. Com um total de 14 faixas, o disco é inteiramente interpretado por Jade, sem participações especiais na tracklist. Por conta dos singles já lançados e da expectativa gerada, este é considerado um dos álbuns mais aguardados do ano.

1. Angel Of My Dreams

2. IT girl

3. FUFN (F*ck You For Now)

4. Plastic Box

5. Midnight Cowboy

6. Fantasy

7. Unconditional

8. Self Saboteur

9. Lip Service

10. Headache

11. Natural At Disaster

12. Glitch

13. Before You Break My Heart

14. Silent Disco