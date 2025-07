Jade se abre sobre o fim da Little Mix e ataques à aparência em nova entrevista Artista compartilhou reflexões sobre o processo de cura após o hiato da Little Mix e os desafios com o próprio corpo. TMJ Brazil|Do R7 04/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jade se abre sobre o fim da Little Mix e ataques à aparência em nova entrevista TMJ Brazil

Na última quarta-feira (02), a cantora Jade Thirlwall participou do podcast alemão “G Spot”, apresentado pela modelo Stefanie Giesinger. Durante a conversa, Jade falou com sinceridade sobre sua trajetória na música, os impactos do fim da Little Mix, vivências pessoais marcantes e o enfrentamento de questões delicadas, como o bodyshaming. A entrevista foi marcada por reflexões emocionais e momentos de vulnerabilidade, reforçando a imagem de uma artista que está em processo de reconstrução pessoal e profissional.

Ao ser questionada sobre a transição para a carreira solo após o hiato da Little Mix, Jade compartilhou como foi difícil se desvincular emocionalmente de um grupo que representava muito mais do que apenas música. A artista falou com carinho sobre a banda e suas ex-companheiras, revelando o tempo que levou para encontrar sua própria identidade fora do grupo:

“Acho que definitivamente fui eu quem mais demorou pra descobrir quem eu era sozinha. Eu era genuinamente apaixonada por Little Mix. Foi a minha vida por mais de uma década e eu realmente amava aquilo. Sei que as pessoas pensam: ‘Você só está falando sobre isso.’ Não, é verdade mesmo. As meninas eram minha família, Little Mix era a minha vida.”

Ela também relembrou como se manteve constantemente ocupada como uma forma de escapar da dor que sentia após o término da banda. Segundo Jade, o trabalho serviu como uma distração emocional para lidar com a ausência daquela rotina intensa:

‌



“Eu amava o que a gente representava, amava o quanto éramos talentosas, sei o quanto trabalhamos duro pra chegar onde chegamos, então quando aquilo acabou, eu tive que viver um luto. Eu fazia questão de me manter ocupada o tempo todo pra não ter que lidar com a perda da Little Mix.”

Durante a entrevista, Jade também falou abertamente sobre as críticas constantes à sua aparência física — uma realidade que a acompanha desde os tempos da girlband.

‌



“No [Little Mix], eu era incrivelmente magra — às vezes de forma nada saudável [por conta da anorexia]. Então acho que o público acredita que aquele sempre foi meu corpo. Agora estou mais saudável e em um lugar muito melhor, mas a principal crítica que vejo online é sobre minha aparência. Dizem que estou ‘gorda’ ou perguntam ‘Ela está grávida?’. Todos esses comentários horríveis.”

Jade também refletiu sobre a ironia de ser atacada justamente no momento em que se encontra mais consciente e equilibrada em relação à sua saúde física e mental. Ela compartilhou com emoção como a sua antiga magreza escondia um período de infelicidade profunda:

‌



“É triste pensar que, justamente quando estou no estágio mais saudável em que já estive, é quando as pessoas mais me atacam pela forma como pareço. A verdade é: sempre que eu estava mais magra, era quando eu estava mais infeliz. Então sei que isso não me traz alegria.”

Hoje, Jade afirma estar priorizando sua saúde mental, aprendendo a se reconectar com o próprio corpo de forma amorosa. O momento marca uma fase de transformação na vida da artista, que prepara o lançamento do seu primeiro álbum solo, “That’s Show Biz Baby”, com estreia marcada para o dia 12 de setembro.