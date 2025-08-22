Jade Thirlwall abre o coração sobre pressão estética e autoestima Ex-integrante do Little Mix fala sobre críticas nas redes sociais e luta contra transtornos alimentares TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h39 ) twitter

Em entrevista recente à revista britânica The Guardian, a cantora Jade Thirlwall, ex-integrante do girl group Little Mix, abriu seu coração e falou com sinceridade sobre os desafios que enfrenta diariamente em relação à sua imagem corporal e autoestima. A artista revelou os sentimentos profundos provocados pelo julgamento alheio e pela intensa pressão estética que permeia a indústria da música pop, onde cada aparência e postagem nas redes sociais pode ser analisada e criticada pelo público.

Jade compartilhou, com honestidade e vulnerabilidade, sua luta pessoal contra a tentação de recorrer a medicamentos para emagrecer, um tema delicado para ela devido ao seu histórico de transtornos alimentares. Ela explicou que essa batalha diária envolve disciplina e autoconsciência, refletindo sobre os riscos que tal recurso poderia trazer para sua saúde mental.

“Eu tenho uma batalha diária comigo mesma para não usar Ozempic. Não julgo quem usa, mas por ter um histórico de transtornos alimentares, não sei onde algo assim terminaria para mim.”

A cantora também comentou sobre os constantes comentários que recebe nas redes sociais, analisando o impacto que eles têm sobre sua autoestima. Jade refletiu sobre como a percepção do público ficou marcada por sua aparência enquanto jovem, quando lidava com um transtorno alimentar, e como isso continua a afetar sua vida adulta.

“Os fãs do Little Mix sempre foram sobre empoderamento e celebrar seu corpo do jeito que ele é. Agora estou nos meus 30 anos e na melhor forma da minha vida, mas toda vez que posto uma foto, aparecem comentários dizendo: ‘Ela deve estar grávida.’ O triste é que geralmente são mulheres. Mas as pessoas estão acostumadas a me ver em um ambiente de grupo cinco ou dez anos atrás, quando eu era extremamente magra, porque estava na casa dos 20 e tinha um transtorno alimentar.”

Jade também relembrou os momentos mais difíceis de sua trajetória no Little Mix, destacando como a busca por controle se manifestava de forma prejudicial em sua relação com a comida. Ela explicou que, mesmo sem perceber na época, havia sinais de que estava se prejudicando e como, olhando para trás, reconhece padrões de comportamento tóxicos que a afetaram profundamente.

“Na época, eu não pensei que tivesse recaído, mas quando olho para fotos de períodos em que estava bastante infeliz, penso, uau, garota, você estava muito, muito magra. O padrão estava lá. Historicamente, se alguma vez senti que algo estava fora do meu controle, restringir comida era uma forma de controlar minha vida de maneira muito tóxica.”

Além de abordar sua experiência pessoal, Jade falou sobre sua carreira solo, enfatizando o capricho e o investimento que considera essenciais para alcançar seu potencial como artista pop. Ela descreveu sua visão de ambição e excelência, destacando que não se contenta com recursos limitados e busca sempre alcançar altos padrões de qualidade em seus projetos musicais.

“Eu acho que você deve ser ambiciosa como pop star. Não se deve impor limites. Eles entendem que, se querem que eu seja a próxima grande estrela pop, então têm que investir de verdade. Não sou uma artista de baixo orçamento! Me dê o que eu preciso!”

O primeiro álbum solo de Jade Thirlwall tem lançamento marcado para o dia 12 de setembro, reunindo seu hit Angel of My Dreams e outras treze faixas inéditas, consolidando a transição da artista de integrante de um grupo de sucesso para uma carreira solo com identidade própria.