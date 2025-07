Janet Jackson faz aparição surpresa em show dos irmãos na Inglaterra Cantora subiu ao palco durante apresentação de Jackie e Marlon Jackson no Heritage Live Festival TMJ Brazil|Do R7 21/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h18 ) twitter

Janet Jackson faz aparição surpresa em show dos irmãos na Inglaterra

No último sábado (19), a cantora norte-americana Janet Jackson fez uma aparição surpresa durante a apresentação dos irmãos Jackie Jackson e Marlon Jackson, que se apresentavam como a formação atual do grupo The Jacksons. O show ocorreu no tradicional Heritage Live Festival, realizado em Reading, na Inglaterra. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver Janet ao lado de seu filho, Eissa, de oito anos de idade, acompanhando o espetáculo nos bastidores e interagindo com o público.

Durante a performance, Jackie e Marlon surpreenderam o público ao convidarem Janet Jackson para subir ao palco. A cantora apareceu sob aplausos entusiasmados e manifestações calorosas da plateia, que celebrava aquele momento histórico. Embora não tenha cantado ao lado dos irmãos, Janet demonstrou emoção e carinho ao compartilhar o palco com eles, marcando uma ocasião simbólica e afetiva. Mais tarde, ela utilizou suas redes sociais para comentar sobre a experiência.

“Palavras não conseguem expressar o quanto seu sobrinho e eu aproveitamos a noite de hoje”, escreveu Janet Jackson em uma publicação no Instagram. “Foi tão bom ver vocês dois, como sempre. Que Deus abençoe sua jornada. Amamos muito vocês.”

O próprio festival também se manifestou nas redes, celebrando a participação especial da artista e reconhecendo a importância daquele momento para os fãs presentes.

“Que privilégio foi ter uma aparição raríssima de @JanetJackson quando ela se juntou aos irmãos no palco ontem à noite no @EnglefieldEstate — e que performance @TheJacksons nos entregaram! Um verdadeiro presente!”