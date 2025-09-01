Jeremiah Fraites revela bastidores da trilha sonora de filme sobre Bruce Springsteen Co-fundador do The Lumineers fala sobre a influência emocional de Nebraska e a experiência de colaborar com o diretor Scott Cooper. TMJ Brazil|Do R7 01/09/2025 - 15h39 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h39 ) twitter

Nesta segunda-feira (01), o cantor Jeremiah Fraites, co-fundador da banda The Lumineers, concedeu uma entrevista à Billboard. Durante a conversa, ele falou sobre sua participação na composição da trilha sonora do filme Deliver Me From Nowhere, uma obra biográfica que retrata a vida de Bruce Springsteen durante a criação de seu emblemático álbum Nebraska (1982).

Ao relembrar sua relação com a música de Springsteen, Jeremiah compartilhou memórias pessoais que mostram como o cantor esteve presente em diferentes momentos de sua vida, desde aprender a dirigir até frequentar lanchonetes 24 horas em New Jersey. Ele explicou a importância que essa música teve em seu cotidiano:

“Cresci em New Jersey, então a música de Bruce Springsteen sempre fez parte do meu cotidiano, seja aprendendo a dirigir ou comendo em lanchonetes 24 horas, a música dele sempre esteve comigo.”

Em seguida, Jeremiah refletiu sobre a experiência de colaborar com o diretor Scott Cooper em Deliver Me From Nowhere. Ele descreveu como o trabalho com o cineasta foi significativo tanto profissionalmente quanto pessoalmente, destacando a sensibilidade com que Cooper retratou a vida de Springsteen durante a criação de Nebraska:

‌



“Colaborar com Scott Cooper em Deliver Me From Nowhere foi um ponto alto na minha trajetória e um privilégio pessoal. O que Scott fez com este filme é raro — ele capturou a fragilidade silenciosa e a honestidade sem filtros da vida de Bruce durante a criação de Nebraska. Foi uma honra apoiar a visão dele.”

Por fim, o músico explicou sua abordagem na criação da trilha sonora, ressaltando que não tentou reproduzir o som característico de Springsteen, mas sim se inspirou no tom emocional do álbum Nebraska, com sua honestidade crua e seu espaço para contemplação:

‌



“Eu não abordei a trilha tentando imitar o som de Bruce — não há como replicar isso. Mas o tom emocional de Nebraska — sua contenção, seu espaço, sua honestidade crua — definitivamente influenciou como pensei sobre a música. Foi mais sobre sentimento do que estilo.”

O filme teve sua estreia no Telluride Film Festival, em Colorado, na última sexta-feira (29).