Jess Glynne critica uso de sua música em vídeo de deportações do governo Trump Cantora britânica se disse "enjoada" com publicação da Casa Branca que usou a faixa "Hold My Hand" em vídeo sobre ações do ICE TMJ Brazil|Do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 )

Na última quarta-feira (30), a cantora britânica Jess Glynne se manifestou por meio dos stories em seu perfil no Instagram para expressar sua indignação com o uso indevido de sua música “Hold My Hand” por uma conta oficial da Casa Branca, vinculada ao governo dos Estados Unidos. A faixa, lançada originalmente em 2015, voltou a ganhar destaque após viralizar recentemente no TikTok, sendo amplamente utilizada em vídeos de tom leve e de humor. No entanto, os administradores da página da Casa Branca utilizaram a canção em um contexto completamente diferente: um vídeo que exibe as cruéis deportações conduzidas pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) sob a gestão do atual presidente norte-americano, Donald Trump.

Diante da repercussão e do uso controverso de sua obra, Jess Glynne compartilhou o vídeo em seus stories e expressou seu repúdio de forma direta. Em uma crítica contundente, ela escreveu:

“Essa publicação sinceramente me deixa enjoada. Minha música é sobre amor, união e espalhar positividade — nunca sobre divisão ou ódio.”

Com isso, a artista deixou claro que sua intenção ao compor a música foi completamente deturpada pela mensagem veiculada na postagem oficial.

Além de criticar o uso da música, Jess Glynne também se mostrou incomodada com a legenda que acompanhava o vídeo. Em tom irônico e insensível, o texto publicado na rede social X (antigo Twitter) buscava transformar a situação em uma piada de mau gosto. A legenda dizia:

“Quando o ICE te reserva umas férias só de ida com a Jet2 rumo à deportação. Nada supera isso!”

Apesar da reação negativa por parte da cantora e do público, a publicação não foi retirada do ar. O episódio reforça as críticas recorrentes à administração de Donald Trump, especialmente no que diz respeito à condução de políticas migratórias e ao uso da comunicação oficial para fins propagandísticos e insensíveis.