JID revela bastidores de God Does Like Ugly

Na última terça-feira (19), o rapper JID concedeu uma entrevista exclusiva à revista norte-americana Billboard, falando sobre sua trajetória recente e o lançamento de seu mais novo álbum, God Does Like Ugly, disponibilizado em 8 de agosto. Com 15 faixas que somam mais de 57 minutos de duração, o disco traz colaborações de artistas de renome, incluindo o grupo Clipse, Vince Staples e Don Toliver, e apresenta uma sonoridade que mistura introspecção e energia, refletindo o momento criativo em que o artista se encontra.

Ao ser questionado sobre a experiência de realizar seus primeiros shows em arenas, JID refletiu sobre a importância de estar conectado diretamente com os fãs, destacando que, para ele, o impacto real está na presença do público e na energia compartilhada durante as apresentações:

“Isso é o que realmente importa para mim de verdade: os fãs e colocar gente nos shows, cara. Esse é o jogo que eu jogo. Não fico nessa de streams, não fico nessa de pacotes promocionais. Eu só penso: ‘vem para o show’.”

Falando sobre sua relação com o icônico rapper Eminem, JID descreveu a experiência de colaboração como simples e fluida, ressaltando a naturalidade com que os artistas se conectaram, sem necessidade de formalidades ou longas negociações, apenas entrando na mesma “vibe” musical:

‌



“Legal, cara. Muito legal mesmo. A gente tem uma boa conexão. Foi o primeiro som que mandei para ele, tipo, ‘E aí, quer entrar nessa?’ E ele só devolveu pronto. Foi tranquilo. Nem rolou muita conversa. Ele simplesmente entrou na vibe comigo, acho. Foi bem simples.”

Quando questionado sobre a possibilidade de lançar uma versão deluxe do álbum, JID explicou que nunca havia feito algo assim em sua carreira e destacou a abundância de material que produziu especificamente para essa era, incluindo faixas que, segundo ele, são “insanas” e que não chegaram a figurar no álbum original:

‌



“Nunca fiz um deluxe antes. Tenho tanta música sobrando deste projeto. E estou falando de umas faixas insanas que não entraram neste álbum. Então a questão é: consigo liberar essas músicas? Quando a era GDLU acabar, já deve ter tipo 50 músicas lançadas, mano, pode chegar a esse número.”

Por fim, o rapper revelou detalhes sobre outras faixas não lançadas e refletiu sobre a abordagem conceitual de seu trabalho, destacando como o processo criativo dessa era envolveu introspecção, imagens religiosas e diálogos profundos, além de uma redução no ritmo musical, o que permite ao público sentir a intensidade de seus pensamentos:

‌



“É tanta música que fiz só para essa era. E ainda tenho material sobrando de The Forever Story. Mas esta especificamente, o arco do vilão, onde eu estou agora… é reflexivo. Eu diminuí bastante o ritmo aqui, dá para perceber, mas são muitos pensamentos que surgiram a partir disso, e tem muita imagem religiosa e conversas profundas.”

“God Does Like Ugly” marca o lançamento do quarto álbum da carreira de JID.