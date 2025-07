Jonas Brothers abrem o jogo sobre dinheiro, fracassos e segundas chances Em entrevista a Lewis Howes, Kevin Jonas revela ter perdido quase tudo após o fim da banda e compartilha aprendizados financeiros TMJ Brazil|Do R7 09/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 09/07/2025 - 16h18 ) twitter

Na última terça-feira (08), o grupo Jonas Brothers participou de uma entrevista no programa School of Greatness, apresentado por Lewis Howes. Durante o bate-papo, os irmãos falaram sobre diferentes fases da trajetória profissional e pessoal — desde a primeira separação do grupo até questões ligadas à educação financeira, investimentos e os desafios que enfrentaram fora dos palcos. Um dos trechos mais marcantes da conversa foi protagonizado por Kevin Jonas, que falou abertamente sobre o impacto financeiro que sofreu após o fim temporário da banda. Refletindo sobre o início da carreira e o sucesso estrondoso conquistado ainda muito jovens, Kevin compartilhou como vivenciou extremos financeiros em pouco tempo: da ascensão meteórica até a perda quase total do patrimônio acumulado: “Eu vi dos dois jeitos. Vi o começo do sucesso, até o sucesso financeiro — sem realmente entender o que era o dinheiro — até não tê-lo, até perder quase tudo.” Ao aprofundar o relato, Kevin detalhou que, após a separação dos Jonas Brothers, decidiu investir parte do dinheiro em empreendimentos imobiliários. No entanto, as apostas não trouxeram o retorno esperado, e ele acabou arcando com prejuízos consideráveis. Apesar do revés, ele destacou que o período foi importante para seu amadurecimento e aprendizado: “Cerca de nove anos atrás, investi em várias propriedades e em outras coisas, estava construindo naquela época. Infelizmente, não foi a parceria certa. Aprendi muitas lições com isso. Felizmente… tivemos uma segunda chance, uma nova oportunidade, com a volta da banda.” O reencontro com os irmãos marcou uma nova fase profissional e pessoal para Kevin e para o grupo. O mais recente trabalho inédito dos Jonas Brothers veio em 2023 com o lançamento de “The Album”, disco que reúne faixas como “Waffle House” e “Wings”, que ultrapassam 181 milhões e 56 milhões de reproduções, respectivamente, no Spotify.