Justin Bieber surpreende Cash Cobain com humildade em nova colaboração Rapper revela bastidores de "SWAG" e elogia clima leve das gravações feitas na sala de estar de Bieber TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h18 )

Na última quarta-feira (16), o rapper norte-americano Cash Cobain comentou sobre sua colaboração com Justin Bieber na faixa “SWAG”, presente no sétimo álbum de estúdio do cantor canadense, que leva o mesmo nome da música. As declarações foram dadas em entrevista à revista GQ, na qual Cobain compartilhou bastidores do processo criativo da canção, falou sobre a experiência de trabalhar ao lado de Bieber e revelou ter se surpreendido com a personalidade humilde e acolhedora do astro pop.

Durante a conversa, Cobain refletiu sobre como é dividir espaço com uma celebridade de alcance global e destacou que, apesar das expectativas de inacessibilidade por conta da fama, o cantor canadense demonstrou ser bastante receptivo e fácil de lidar. Segundo o rapper, a atmosfera do estúdio foi leve e fluida, o que facilitou a conexão criativa entre os envolvidos.

“Você pode pensar que o Justin Bieber seria meio esquisito ou distante, mas o cara é muito gente boa. Foi tudo muito natural… modo criativo, sabe como é?”

Cobain ainda revelou um detalhe curioso sobre a gravação da faixa: o ambiente de produção não foi um estúdio tradicional, mas sim a própria sala de estar de Bieber. Ele descreveu a sessão como um encontro descontraído entre artistas, quase como uma jam session improvisada.

“O que ouvimos na versão final da música é o resultado daquela sessão de ‘kumbaya’, com vários compositores e artistas como ele reunidos, não em um estúdio de verdade, mas simplesmente na sala de estar do Bieber, basicamente fazendo freestyle.”

Desde seu lançamento, “SWAG” — que reúne Cash Cobain, Justin Bieber e Eddie Benjamin — já ultrapassou 8 milhões de reproduções no Spotify e soma mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, consolidando-se como um dos destaques recentes da discografia de Bieber.

Atualmente, Justin Bieber mantém três músicas entre as 50 mais ouvidas no ranking global do Spotify: “Daisies”, “YUKON” e “Go Baby”. Cada faixa se destaca com expressivo volume de reproduções diárias, registrando mais de 5,7 milhões, 2,4 milhões e 2,3 milhões de plays, respectivamente.