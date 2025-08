Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme Em publicação emocionante, cantor compartilha dificuldades enfrentadas durante turnê e fala sobre decisão de continuar nos palcos TMJ Brazil|Do R7 01/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme TMJ Brazil

Na última quinta-feira (31), o cantor Justin Timberlake utilizou sua conta oficial no Instagram para compartilhar uma mensagem pessoal sobre o atual momento de sua carreira e revelar que tem enfrentado um problema de saúde. Em um desabafo sincero, ele falou sobre a experiência de estar em turnê e refletiu sobre sua relação com o palco e com os fãs. Durante a publicação, Justin Timberlake revelou ter sido diagnosticado com a doença de Lyme, uma infecção causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, transmitida pela picada de carrapatos infectados. A condição pode provocar sintomas como dores articulares, fadiga intensa, febre, problemas neurológicos e, se não tratada adequadamente, pode se tornar crônica.

A revelação mobilizou fãs e seguidores nas redes sociais, que demonstraram apoio e carinho ao cantor nos comentários da postagem.

Logo no início da publicação, Justin Timberlake se dedicou a refletir sobre os dois últimos anos de estrada, destacando os sentimentos envolvidos em estar em turnê e a intensidade dessa experiência. Ele também aproveitou para expressar gratidão aos fãs, equipe e familiares:

“Bem, à medida que esses dois anos incríveis chegam ao fim e olho para o futuro, quis escrever algo vindo do coração. Não é uma tarefa fácil tentar contextualizar esse turbilhão que é estar em turnê — mas vou tentar… Essa tem sido a experiência mais divertida, emocionante, gratificante, fisicamente exigente e, às vezes, exaustiva. Estou fazendo isso há mais de 30 anos (o que é uma loucura de dizer) — e dei tudo de mim. Eu não poderia ter feito isso sem minha família, meus amigos, os TN Kids e todo o apoio de VOCÊS.”

‌



Em outro momento da mensagem, Justin Timberlake reconheceu seu perfil discreto e reservado quando se trata de assuntos pessoais, mas explicou que sentiu necessidade de ser transparente com os fãs diante do que tem vivido nos bastidores da turnê:

“Como muitos sabem, sou uma pessoa bastante reservada. Mas, ao refletir sobre a turnê e os festivais, quero contar um pouco do que está acontecendo comigo.”

‌



Na sequência, Justin Timberlake revelou o diagnóstico que recebeu recentemente. Ele abordou com franqueza as dificuldades físicas e mentais provocadas pela doença de Lyme, e destacou que seu objetivo ao compartilhar a informação não era atrair pena, mas conscientizar o público sobre uma condição que ainda é pouco compreendida por muitos:

“Entre outras coisas, venho enfrentando alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a Doença de Lyme — e não digo isso para sentirem pena de mim — mas para lançar luz sobre o que tenho enfrentado nos bastidores. Se você já passou por essa doença ou conhece alguém que tenha passado — então você sabe: viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente.”

‌



Justin Timberlake também compartilhou sua reação pessoal ao descobrir a doença. Ele contou como os sintomas, entre eles, dores nos nervos, cansaço extremo e mal-estar que vinham interferindo em suas apresentações, até o momento em que recebeu o diagnóstico e precisou tomar uma decisão importante sobre seu futuro profissional:

“Quando recebi o diagnóstico, fiquei completamente chocado. Mas, pelo menos, pude entender por que eu subia no palco sentindo dores intensas nos nervos ou apenas um cansaço e mal-estar insanos. Fui confrontado com uma decisão pessoal. Parar de fazer turnê? Ou continuar e tentar entender tudo isso. Decidi que a alegria que se apresenta em estar no palco supera em muito o estresse passageiro que meu corpo estava sentindo. Estou tão feliz por continuar.”

A turnê mais recente de Justin Timberlake, intitulada Forget Tomorrow World Tour, promove o seu mais novo trabalho de estúdio, o álbum Everything I Thought It Was, lançado em 15 de março de 2024. Como parte da agenda internacional, Timberlake se apresentou no Lollapalooza Brasil no dia 30 de março deste ano.