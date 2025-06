Kacey Musgraves cancela show devido a acidente Cantora sofre queda e precisa cancelar apresentação para se recuperar. TMJ Brazil|Do R7 20/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h57 ) twitter

Nesta sexta-feira (20), a cantora country Kacey Musgraves usou seus stories no Instagram para anunciar o cancelamento de um dos shows da “Deeper Well Tour” devido a uma lesão nas costelas. Em seu comunicado, a artista explicou o incidente e agradeceu pela lesão não ter sido mais grave.

“Estou no México com uma costela quebrada. Na quarta-feira à noite, estava chovendo e corri para pegar algumas toalhas, mas escorreguei em um piso muito liso que não consegui ver. Sou grata por não ter batido a cabeça, mas caí com muita força na parte esquerda das minhas costas e quebrei a sexta costela”, relatou Kacey.

Ela ainda falou sobre a intensidade da dor e agradeceu pelo cuidado recebido durante a recuperação: “Não está sendo fácil. A dor é forte e qualquer movimento se torna um desafio, mas estou me virando e sendo muito bem cuidada.”

Por conta da fratura, Kacey Musgraves teve que cancelar o show marcado para domingo (22), no Ryman Auditorium, em Nashville, Tennessee. A cantora explicou: “Fisicamente, não consigo embarcar em um avião para voltar a Nashville. Estou muito triste por ter que remarcar, especialmente porque aguardava essa apresentação há meses, mas não há alternativa. Peço desculpas pelo transtorno.”

A nova data do show foi remarcada para 18 de setembro. Além disso, Kacey tem outras apresentações confirmadas, como no Zootown Festival, em Montana, no dia 5 de julho, e no Hinterland Music Festival, em Iowa, no dia 2 de agosto.

Sobre o álbum “Deeper Well”, lançado em 15 de março de 2024, a artista destacou faixas como a canção-título, “Too Good to Be True” e “Cardinal”. Kacey comentou sobre o processo de criação: “Fazer ‘Deeper Well’ foi profundamente terapêutico. Senti uma vontade forte de escrever e gravar em minha amada Nova York, no coração de Greenwich Village. A jornada me levou a uma Islândia coberta de musgo, com ventos fortes, além de muitos lugares inesquecíveis pelo caminho.”