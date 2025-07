Kacey Musgraves vem ao Brasil pela primeira vez com shows em São Paulo e Jaguariúna Artista do aclamado álbum “Golden Hour” se apresenta no país pela primeira vez em setembro. TMJ Brazil|Do R7 02/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h18 ) twitter

Na última terça-feira (1º), a cantora country Kacey Musgraves anunciou os shows de sua primeira passagem pelo Brasil. A artista vencedora do Grammy pelo aclamado álbum Golden Hour (2018) se apresentará em São Paulo no dia 28 de setembro, na casa de shows Audio. A pré-venda dos ingressos teve início nesta quarta-feira (2) e segue até quinta-feira (3). Já a venda geral começa na sexta-feira (4).

Além da apresentação na capital paulista, Kacey Musgraves também estará na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo, como uma das atrações do tradicional Jaguariúna Rodeo Festival. O show acontecerá no dia 27 de setembro, dividindo o palco com nomes populares da música sertaneja como Zé Neto & Cristiano e Nattan. Outras atrações confirmadas no festival incluem Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff, Felipe & Rodrigo, Jorge & Mateus, Luan Santana, Bruno & Marrone e Ana Castela.

A turnê latino-americana da cantora não se limita ao Brasil. No dia 24 de setembro, Kacey se apresenta na Cidade do México, em show marcado para o Teatro Metropolitan.

Essa será a primeira visita oficial de Kacey Musgraves ao país, embora os fãs brasileiros já tenham vivido a expectativa de vê-la por aqui anteriormente. A cantora havia sido confirmada como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2020, onde se apresentaria no dia 5 de abril, ao lado de artistas como Charli XCX, Pabllo Vittar, The Strokes, Gwen Stefani e Vampire Weekend. No entanto, a edição daquele ano foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.