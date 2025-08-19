Kali Uchis retorna aos palcos com turnê de Sincerely Após uma pausa marcada pela maternidade, a cantora colombiana compartilha a emoção de voltar aos shows TMJ Brazil|Do R7 19/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h38 ) twitter

Na última quinta-feira (14), a cantora Kali Uchis concedeu uma entrevista à revista Billboard, onde falou sobre seu mais recente álbum Sincerely, lançado em 9 de maio, e compartilhou reflexões sobre maternidade e carreira. A artista também revelou detalhes sobre sua aguardada turnê de divulgação, que começou na última segunda-feira (18), no Chase Center, em São Francisco, Califórnia, marcando seu retorno aos palcos após um período de pausa e experiências pessoais intensas.

Quando questionada sobre como se sente ao retomar as apresentações ao vivo, Kali Uchis comentou sobre a emoção de voltar aos palcos após um período delicado de sua vida:

“É simplesmente empolgante. Não fazemos uma turnê desde a Red Moon In Venus [em 2023]. Tive uma experiência difícil na Parte II porque estava grávida e não estava pronta para anunciar. Foi complicado tentar me apresentar, esconder a gravidez e não estar preparada para falar sobre isso. Vai ser bom voltar ao palco…”

A cantora refletiu sobre o impacto pessoal dessa volta, enfatizando como esse momento representa uma reconexão consigo mesma e uma nova fase de autoconhecimento:

‌



“É como um retorno a mim mesma. Recuperei meu corpo e sinto uma renovação, um frescor. Aprendi tanto com as turnês que já fiz. Isso ainda é definitivamente eu, mas uma versão muito mais evoluída.”

Falando sobre o processo criativo e a montagem do espetáculo, Kali Uchis explicou como cada escolha de narrativa, direção e performance é cuidadosamente pensada, especialmente agora que ela é mãe:

‌



“Agora entendo muito mais sobre como montar um show — a narrativa, e o que estou tentando transmitir com ele. É realmente divertido. Tento ser muito intencional nas escolhas que faço, especialmente agora como mãe. Quem sabe quantos shows mais farei depois desta turnê? Tento encarar cada apresentação como se fosse a última. Eu ficaria orgulhosa do que criei? Coloco muita atenção em todos os detalhes que consigo.”

A turnê de Kali Uchis tem datas confirmadas até 23 de outubro. Até o momento, os shows divulgados abrangem apenas cidades do Canadá e dos Estados Unidos, prometendo uma série de apresentações intensas, cuidadosamente construídas para conectar a artista com seu público de maneira única.