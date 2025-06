Karol G lança teaser de álbum com estrelas latinas Cantora antecipa detalhes do álbum “Tropicoqueta” com vídeo especial TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h17 ) twitter

Na última segunda-feira (16), a cantora colombiana Karol G divulgou, em suas redes sociais, um novo teaser de seu quinto álbum de estúdio, Tropicoqueta. O vídeo conta com a participação de estrelas como Anahí, Itatí Cantoral, Gaby Spanic, Ninel Conde, Azela Robinson e Ricky Martin. Na prévia, os artistas interpretam cenas clássicas da teledramaturgia mexicana, como Maria do Bairro, em uma homenagem à cultura latina e às produções que marcaram gerações.

Ao compartilhar o teaser, Karol G descreveu o álbum como: “Intenso, imprevisível, dramático… mágico, autêntico, ÚNICO… Músicas que se cantam com a alma, se dançam com o corpo e se gritam com o coração!!!!!!!”

A publicação rapidamente viralizou, somando mais de 1 milhão de curtidas e 50 mil comentários. O álbum Tropicoqueta será lançado na próxima sexta-feira (20) e trará 20 faixas em sua composição.

O anúncio oficial do álbum aconteceu na última segunda-feira (09), quando Karol G divulgou um teaser em que aparece dançando sobre um fundo alaranjado. No dia seguinte (10), revelou a capa do disco e confirmou a data de lançamento: 20 de junho.

Em um texto publicado no Instagram, a artista compartilhou detalhes sobre o processo criativo e as inspirações por trás do projeto, revelando que a ideia surgiu durante sua turnê Mañana Será Bonito:

“Viajando pelo mundo com meu álbum anterior, um álbum que me deu tanto, eu seguia me fazendo a mesma pergunta: qual é o próximo passo?… O que vem para mim? Acho que não se tratava de olhar mais longe, mas sim de olhar mais para dentro… mais dentro de mim, de quem eu realmente sou, das coisas que eu gosto, de tudo que me representa…” — escreveu.

A intérprete de Tusa destacou que o objetivo central do novo álbum é resgatar suas raízes e revisitar as sonoridades que marcaram sua trajetória:

“Voltar às raízes, às músicas com as quais cresci, aos sons que me fizeram me apaixonar pela música… Permanecer no lugar onde realmente me sinto grande, porque representa não só quem eu sou, mas também aquelas pessoas que me deram a oportunidade de estar onde estou hoje.”

Karol G também compartilhou como foi dar início à produção do projeto e agradeceu o apoio dos fãs, demonstrando empolgação com a nova fase da carreira:

“Este álbum soa como um pedacinho de todos vocês. Começou como um desejo em agosto de 2023 e, desde então, tenho deixado algumas pistas pelo caminho. E posso dizer que, quando terminei, fiz com o coração cheio do amor que recebi em cada país que visitei… Este álbum é alma, é paixão, é memória, é nostalgia, é alegria, é festa, é identidade. Como disse um grande amigo: ‘É uma carta de amor ao que fomos e um manifesto do que somos agora’. É a melhor forma que encontrei de dizer: EU SOU DAQUI E ME SINTO INFINITAMENTE ORGULHOSA!!!” — concluiu.

Tropicoqueta inclui os singles já lançados LATINA FOREVA e o hit Se Antes No Hubiera Conocido.