Karol G revela tracklist do novo álbum TMJ Brazil

Na manhã desta quarta-feira (18), a cantora colombiana Karol G divulgou a lista de faixas de seu novo álbum, TROPICOQUETA, que será lançado na próxima sexta-feira (20). O anúncio foi feito por meio de uma publicação no Instagram, onde a artista compartilhou:

“Capítulos intensos, reviravoltas inesperadas, personagens cativantes… Este é o tracklist oficial dessa nova história da minha vidaAAAAaaaAaaa!!! Cada música tem sua história. Cada colaboração tem seu por quê. TROPICOQUETA. 20.06.”

Chamou atenção que a faixa 13 do álbum foi propositalmente ocultada, o que levou fãs a especularem que se trata de uma colaboração surpresa com alguma grande artista do cenário latino.

Entre os colaboradores já revelados estão nomes como Eddy Lover, intérprete do hit “Perdóname” (2006); Marco Antonio Solís, conhecido por “Si No Te Hubieras Ido” (2011); Greeicy, parceira de Karol G na faixa “Destino” (2019); Mariah Angeliq, que já trabalhou com a cantora em “El Makinon” (2021) e no sucesso “Anaconda” (2021), parceria com Luísa Sonza; e Manu Chao, dono do clássico “Me Gustas Tu” (2001).

‌



Recentemente, Karol G compartilhou registros dos bastidores da gravação dos visuais do novo projeto. Em uma publicação no Instagram, agradeceu às atrizes que participaram do trabalho:

“Que loucura!!! Nada como ter a oportunidade de transformar um sonho em realidade!!! Vocês marcaram nossas vidas com cada um dos seus personagens Que energia no set, quanta risada, a gravação mais divertida da vida!!! Nos divertimos absurdamente!! MUITOOOO OBRIGADA, RAINHAS, POR TEREM DITO SIM @itatic_oficial @ninelconde @gabyspanictv @azelarobinson e a você, @anahi, por me pegar pelos cabelos e me proporcionar uma das experiências mais incríveis… Aliás, contigo e com essa aqui, já são duas!! Você foi a primeira pessoa pra quem liguei pra contar essa ideia, e a nossa alegria e empolgação me fizeram acreditar que isso podia ser real! Rainhas icônicas e maravilhosas. Que honra estar no mesmo lugar que vocês!”

‌



TROPICOQUETA é o primeiro álbum de estúdio lançado por Karol G desde Mañana Será Bonito, vencedor do prêmio de Álbum do Ano no Grammy Latino. O anúncio da tracklist chega logo após a cantora celebrar mais um marco na carreira: o hit “Amargura” ultrapassou 1 bilhão de streams no Spotify e entrou na playlist Billions Club, curada pela plataforma.

La Reina Presenta

‌



Ivonny Bonita

Papasito

LATINA FOREVA

Dile Luna (feat. Eddy Lover)

Cuando Me Muera Te Olvido

Coleccionando Heridas (feat. Marco Antonio Solís)

Un Gatito Me Llamó

Amiga Mía (feat. Greeicy)

Bandida Entrenada

Ese Hombre Es Malo

A Su Boca La Amo (Interlude)

???? (Faixa surpresa)

No Puedo Vivir Sin Él

Tu Perfume

FKN Movie (feat. Mariah Angeliq)

Se Puso Linda

Viajando Por El Mundo (feat. Manu Chao)

Si Antes Te Hubiera Conocido

Tropicoqueta