Karol G revive início da carreira ao compartilhar vídeo antigo no Instagram A cantora colombiana relembra sua juventude e os primeiros passos na música, refletindo sobre sua trajetória e raízes TMJ Brazil|Do R7 18/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Karol G revive início da carreira ao compartilhar vídeo antigo no Instagram TMJ Brazil

No último domingo (20), a cantora colombiana Karol G compartilhou em seu feed do Instagram um vídeo antigo, no qual aparece ainda adolescente realizando um cover da faixa “Try Sleeping with a Broken Heart”, da cantora estadunidense Alicia Keys. Ao postar o vídeo, a artista refletiu sobre sua trajetória desde os primeiros passos na música até se tornar um fenômeno internacional, demonstrando carinho e gratidão por suas raízes e pelo caminho percorrido.

Ao revisitar esse registro, Karol G relembrou a inocência e a determinação de sua juventude, explicando como surgiram seus primeiros vídeos:

“Acabei de encontrar este vídeo de quando eu gravava vídeos cantando e os postava no YouTube, achando que alguém poderia me ver e se interessar por mim… quando eu ainda não sabia falar inglês e cantava as letras como soavam, inventando algumas palavras.”

Em outro momento, refletindo sobre a distância que separa aquela época de sua vida atual e sobre a importância de valorizar cada etapa de sua jornada, Karol G compartilhou a emoção que sentiu ao rever o vídeo:

‌



“Vejo este vídeo e sinto que se passaram como sete vidas desde aquele momento. Me dá tanta nostalgia! Poucas vezes olho para trás, porque estamos sempre ocupados olhando para o futuro… mas preciso reconhecer que olhar para trás e lembrar de onde venho está se tornando cada vez mais especial.”

Este ano, Karol G lançou seu quinto álbum de estúdio, Tropicoqueta. Divulgado ao público em 20 de junho, o disco traz hits como “Si Antes Te Hubiera Conocido”, que já ultrapassou 1,3 bilhão de reproduções no Spotify. Além desse sucesso, o álbum apresenta outras 19 faixas, incluindo colaborações com artistas como Eddy Lover, Marco Antonio Solís, Greeicy, Feid, Mariah Angeliq e Manu Chao. O novo álbum da artista está entre os cotados para receber mais indicações na próxima edição do Grammy Latino. Vencedora de 6 Grammys Latinos, a artista conquistou a vitória na categoria de álbum do ano por MAÑANA SERÁ BONITO em 2023.