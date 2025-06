KATSEYE prepara lançamento de novo single Música estará disponível em breve nas plataformas digitais TMJ Brazil|Do R7 16/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h56 ) twitter

Nesta segunda-feira (16), o grupo de K-pop KATSEYE anunciou seu novo single, “Gabriela”, que será lançado na próxima sexta-feira (20). A novidade foi divulgada por meio de um teaser nas redes sociais do grupo. A faixa marca o primeiro lançamento desde o sucesso viral de “Gnarly”, lançado em 30 de abril, e conta com a participação de Charli XCX na composição.

Atualmente, o grupo possui um único projeto lançado, o EP SIS (Soft Is Strong), divulgado em 2024, que reúne cinco faixas: “Debut”, “Touch”, “My Way”, “I’m Pretty” e “Tonight I Might”. Já “Gabriela” fará parte do próximo EP do grupo, intitulado Beautiful Chaos, com lançamento previsto para 27 de junho. O projeto inclui as músicas “Gnarly”, “Gabriela”, “Gameboy”, “Mean Girls” e “M.I.A.”.

O KATSEYE é formado pela filipina Sophia, a suíça Manon, as norte-americanas Daniela e Lara, a havaiana Megan e a sul-coreana Yoonchae.

O último single do grupo impulsionou ainda mais seu reconhecimento na indústria musical. Com menos de dois meses de lançamento, “Gnarly” já acumula mais de 93 milhões de reproduções no Spotify e 35 milhões de visualizações no YouTube. O sucesso levou o grupo a lançar um remix em colaboração com a rapper norte-americana Ice Spice.

Em entrevista à revista Paper, a integrante Manon comentou sobre a recepção do single:

“Honestamente, foi meio que uma montanha-russa no começo. Sabíamos que ‘Gnarly’ não era para todo mundo. É um lado muito diferente de nós. É uma música muito diferente. As opiniões são super válidas. Estamos abertas a qualquer crítica construtiva, tudo bem. Mas também sabíamos que as performances mudariam a opinião das pessoas. Quando vimos a coreografia, ficamos passadas. Isso realmente nos convenceu.”

“Gnarly” foi escrita pela cantora e compositora Alice Longyu Gao, com colaboração de Jacob Kasher Hindlin, Madison Love, Kyle Nucley e Tim Randolph. A produção ficou por conta de Pink Slip, Tim Randolph, “Hitman” Bang e Slow Rabbit.