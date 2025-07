Kelly Key assume presidência de clube de futebol em Angola Cantora agora preside o Kiala F.C. ao lado do marido e celebra a conquista dos títulos provinciais Sub-17 e Sub-19 em Angola. TMJ Brazil|Do R7 10/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kelly Key assume presidência de clube de futebol em Angola TMJ Brazil

No último sábado (05), a cantora brasileira Kelly Key surpreendeu seus seguidores ao utilizar as redes sociais para anunciar uma nova e inesperada fase em sua trajetória profissional. Ícone do pop nacional nos anos 2000 e conhecida por hits como “Baba” e “Cachorrinho”, a artista revelou que agora também atua como presidente de um clube de futebol na Angola. À frente do Kiala F.C., ao lado do marido Mico Freitas, Kelly lidera um projeto esportivo que já colhe frutos: o time conquistou os títulos das Provinciais 2025 nas séries B1 Sub-17 e Sub-19, reafirmando seu potencial de formação e competição.

Em sua publicação, Kelly Key fez uma reflexão poderosa sobre o significado de ocupar um cargo de liderança em um ambiente tradicionalmente masculino. Ela destacou o impacto simbólico de ser uma mulher à frente de um clube de futebol em solo africano

“Ser a única mulher na presidência de um clube de futebol em Angola e, talvez, em toda a África, não é sobre vaidade. É sobre visão! É sobre ocupar um lugar onde disseram que não era para mim. Ou pior: onde muitas vezes nem disseram nada, porque preferiram dirigir a palavra a um homem.”

A cantora também compartilhou seu entusiasmo em atuar junto aos jovens atletas, enfatizando que sua gestão é baseada em valores como dedicação, propósito e inclusão — muito além do gênero:

‌



“Sempre digo: liderança não tem gênero. Tem visão, trabalho e compromisso com o futuro de cada um desses jovens.”

Em outro trecho da declaração, Kelly Key abordou o papel do esporte como ferramenta de transformação pessoal e coletiva. Ela falou sobre como a vivência no futebol, tanto dentro quanto fora das quatro linhas, vem ensinando lições de disciplina e superação, além de fortalecer o sentimento de pertencimento entre os envolvidos no projeto:

‌



“O futebol nos ensinou sobre disciplina, superação e pertencimento. E, juntos, aprendemos que família também se constrói aqui no gramado, na arquibancada, na torcida que sonha com a gente.”

Encerrando sua fala com uma mensagem motivacional, Kelly Key destacou a importância de inspirar outras mulheres a ocuparem posições de liderança, ao mesmo tempo em que reafirmou seu compromisso com os jovens que fazem parte do clube. Para ela, visibilidade e representatividade são essenciais:

“Que essa vitória inspire cada mulher a acreditar que é possível ocupar todos os espaços. E que todo jovem atleta sinta que seu talento e sua história importam.”