Kendrick Lamar conquista prêmio de Álbum do Ano no BET Awards Rapper americano superou nomes como The Weekend, Doechii e Drake TMJ Brazil|Do R7 11/06/2025 - 12h41 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h41 )

Na última segunda-feira (9), foi realizado o Black Entertainment Television Awards, premiação criada para exaltar a excelência dos maiores nomes da cultura negra no ramo do entretenimento. A edição deste ano foi sediada no Teatro Peacock, em Los Angeles, e comemorou 25 anos de criação. O evento contou com grandes destaques da música de 2024. Estiveram presentes artistas como Mariah Carey, Doechii e o rapper Kendrick Lamar, o maior indicado da noite.

Marcado pelo grande sucesso do single Not Like Us, o artista recebeu dez indicações ao prêmio e conquistou cinco estatuetas. As vitórias vieram nas categorias de Melhor Artista Masculino de Hip Hop, Vídeo do Ano pelo clipe de Not Like Us, Melhor Colaboração com o dueto Luther, feito em conjunto com a cantora SZA, Diretor de Vídeo do Ano em parceria com Dave Free, e o grande prêmio da noite: Álbum do Ano, pelo projeto GNX.

Com essas conquistas, o rapper chegou a 29 vitórias na premiação, tornando-se o segundo maior vencedor de estatuetas do evento, atrás apenas da cantora Beyoncé. Além desse feito, o artista também alcançou sua segunda vitória na categoria Álbum do Ano — a primeira foi com o álbum DAMN (2017). Esse feito o torna o maior vencedor da categoria ao lado de Beyoncé, que conquistou a honraria com os álbuns BEYONCÉ (2016) e Renaissance (2022).

Em seu discurso, o artista exaltou a importância da valorização da cultura negra e da representatividade trazida pela premiação: “Faz muito tempo que eu não estava aqui, mas sempre guardei no meu coração que o BET sempre se certifica de representar a cultura da maneira certa e sempre me coloca no centro do ciclo do que representamos. E isso é música verdadeira, autêntica, que as pessoas conseguem sentir. Por isso, eu sempre dou meu amor ao BET.”

Atualmente, Kendrick está em turnê conjunta com a cantora SZA, intitulada Grand National Tour. Com datas marcadas para os próximos dois meses, o artista aproveitou os holofotes da premiação para promover o evento. As apresentações abrangem o território norte-americano e europeu. Ainda não há novidades sobre uma possível passagem pela América do Sul.

GNX é o sexto álbum de estúdio lançado por Kendrick Lamar em sua carreira. O rapper é conhecido pela consistência na entrega de seus projetos, o que lhe confere um status de resiliência e respeito entre os críticos. O álbum agradou tanto o público quanto a mídia, evidenciado pelo sucesso dos singles Luther, Not Like Us e Squabble Up. Na crítica especializada, o projeto alcançou a nota 87 no agregador de reviews Metacritic.

O sucesso de GNX também garantiu a Kendrick sua segunda apresentação no Halftime Show do Super Bowl — evento que impulsionou ainda mais a visibilidade do álbum e de seus singles. A transmissão contou com mais de 133 milhões de espectadores e teve a presença de celebridades como SZA, Samuel L. Jackson e Serena Williams.

Atualmente, o trabalho já conta com mais de 3 bilhões de streams e figura no topo dos principais charts internacionais. Por exemplo, está no top 10 da lista dos mais vendidos nos Estados Unidos, divulgada pela Billboard 200.

A vitória no BET Awards reafirmou o trabalho como um dos grandes favoritos ao Grammy Awards de 2026. Vale destacar que o artista conquistou duas das principais categorias na última edição: Música do Ano e Gravação do Ano, ambas por Not Like Us — faixa que não está presente na tracklist do projeto, mas fez parte da divulgação pré-lançamento.