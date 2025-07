Kesha adia show em Dallas devido à crise climática no Texas Cantora subiu ao palco para comunicar pessoalmente o adiamento da apresentação e agradeceu o apoio dos fãs TMJ Brazil|Do R7 09/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h18 ) twitter

Kesha adia show em Dallas devido à crise climática no Texas

Na última terça-feira (08), a cantora norte-americana Kesha adiou o show da sua turnê “T*its World Tour”, que aconteceria no Dos Equis Pavilion, em Dallas, Texas. A apresentação, que teria participações de Scissor Sisters e Slayyyter, foi cancelada devido à crise climática que atinge o estado, provocando enchentes devastadoras. Até o momento, mais de 110 mortes foram confirmadas e ao menos 172 pessoas seguem desaparecidas. Milhares de famílias também estão desabrigadas.

Demonstrando empatia e responsabilidade, Kesha chegou a subir ao palco para anunciar pessoalmente o cancelamento do show aos fãs que já aguardavam no local. Além disso, publicou um comunicado em suas redes sociais, explicando os motivos da decisão. A artista agradeceu o apoio dos fãs nesta nova fase de sua carreira — agora como artista independente — e expressou sua tristeza por não poder realizar a apresentação, destacando sua preocupação com a segurança do público.

“Quero agradecer a todos por terem vindo apoiar uma artista independente. Eu estava muito animada para esta noite, para celebrar minha liberdade e me jogar com todos vocês, mas, por causa do clima e de tudo o que vocês aí no Texas têm enfrentado, preciso colocar a segurança de vocês em primeiro lugar. Meu coração está com vocês, Texas. Sinto muito por não poder fazer o show hoje à noite por causa do clima e pela segurança de todos.”

Encerrando o pronunciamento, Kesha informou que o show será remarcado para o dia seguinte, quarta-feira (9), desde que as condições climáticas permitam. Ela reforçou o desejo de se apresentar e pediu que os fãs retornassem com segurança para casa.

“Mas vou ficar aqui nessa cidade linda e voltar amanhã — adoraria tocar para todos vocês amanhã à noite. Todos os ingressos continuarão válidos e, mais uma vez, sinto muito. Cheguem em casa em segurança. Vamos festejar amanhã.”

Além da apresentação em Dallas, Kesha tem outro show agendado no Texas: ela se apresenta na quinta-feira (10) no The Cynthia Woods Mitchell Pavilion, localizado em The Woodlands. Essa será a última parada da turnê no estado.