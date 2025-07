Kesha anuncia edição deluxe de “.” com novas parcerias e remixes Versão estendida do álbum traz colaborações inéditas, remixes e estreia nesta terça (08).

Nesta segunda-feira (07), a cantora Kesha anunciou a versão deluxe de seu mais recente álbum de estúdio. Intitulado “.” (PERIOD), o projeto marca o sexto disco de estúdio da artista, conhecida por hits como “Praying”. O lançamento original ocorreu na sexta-feira, 4 de julho.

A nova edição deluxe foi batizada de “…” (reticências) e trará músicas inéditas, remixes e colaborações com outros artistas. Entre os nomes confirmados estão JADE (ex-integrante do grupo Little Mix), Rose Gray, Slayyyter e o produtor A. G. Cook. O lançamento do deluxe está marcado para esta terça-feira (08).

O álbum original tem recebido boa recepção por parte da crítica especializada. No site de agregação de críticas Metacritic, o projeto conta atualmente com uma média de 75 pontos, baseada em 9 resenhas de veículos especializados.

Kesha também está em turnê com a “T*TS WORLD TOUR”, série de shows que serve como divulgação do novo trabalho. A etapa atual acontece nos Estados Unidos, e a próxima apresentação da artista será justamente no dia do lançamento do deluxe, no Dos Equis Pavilion, em Dallas, Texas. A fase americana da turnê segue até 4 de março de 2026, quando será iniciada a etapa europeia, com estreia marcada para o Uber Eats Music Hall, em Berlim, Alemanha.