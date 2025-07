Kesha anuncia nova etapa da turnê “T*ts World Tour” na Oceania em 2026 Cantora celebra fase independente com shows na Austrália e promove álbum lançado em julho TMJ Brazil|Do R7 31/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h18 ) twitter

Na última quarta-feira (30), a cantora Kesha anunciou novas datas de sua turnê. A artista se reencontrará com os fãs da Oceania em uma nova etapa da “T*ts World Tour”, prevista para 2026. As apresentações pretendem divulgar seu mais recente álbum, intitulado “.”, lançado em 4 de julho deste ano. Este trabalho marca um momento importante em sua trajetória, sendo o primeiro projeto lançado de forma totalmente independente, após anos de vínculo com uma grande gravadora.

Em entrevista à revista Billboard, Kesha compartilhou suas impressões sobre esse novo capítulo de sua carreira. Agora atuando como artista independente, ela descreveu a sensação de retomada do controle criativo e pessoal após anos de conflitos judiciais e emocionais. Para ela, essa fase representa uma volta às origens — não apenas profissionais, mas também internas:

“Eu realmente sinto que tem sido um retorno para casa de muitas maneiras — não só legalmente, em relação aos direitos sobre a minha voz, mas também ao deixar de lado aquela vergonha internalizada, deixar tudo isso para trás e voltar para o meu próprio corpo, minha alegria, eu mesma.”

Ainda na conversa, a cantora revelou que essa retomada passa também por um processo emocional profundo. Segundo ela, revisitar sua discografia antiga — marcada por momentos difíceis e por percepções públicas que nem sempre refletiram suas intenções — tem sido uma parte essencial da sua jornada de cura e reconciliação com sua própria arte:

‌



“E parte disso tem sido curar minha relação com os discos que lancei, que foram difíceis de fazer — que foram percebidos de uma forma que não era a que eu pretendia, que estavam ligados a eventos que eu não apoio.”

A etapa australiana da turnê terá início no dia 19 de fevereiro de 2026, em Brisbane, e se encerrará em 26 de fevereiro com um show em Perth. Com essa nova série de apresentações, Kesha promete celebrar a liberdade artística e o reencontro com os fãs em uma fase marcada por autenticidade e renovação.

19 de fevereiro de 2026 – Riverstage, Brisbane, Queensland

22 de fevereiro de 2026 – Margaret Court Arena, Melbourne, Victoria

24 de fevereiro de 2026 – AEC Arena, Adelaide, Austrália do Sul

26 de fevereiro de 2026 – Perth HPC, Perth, Austrália Ocidental