Kesha revive era Animal com novo lyric video de "Your Love Is My Drug" Lançada originalmente em 2010, a faixa viralizou no TikTok e ganhou nova versão animada assinada por Lizzi Akana TMJ Brazil|Do R7 07/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h38 )

Na última quarta-feira (06), a cantora norte-americana Kesha lançou um novo lyric video para a faixa “Your Love Is My Drug”, música que abre seu álbum de estreia Animal, lançado em 1º de janeiro de 2010. O relançamento do vídeo acompanha o ressurgimento da canção como um fenômeno viral na plataforma chinesa TikTok, onde trechos da música têm sido amplamente utilizados em diversos vídeos. Atualmente, a faixa acumula mais de 339 milhões de reproduções no Spotify, reforçando seu status como um dos maiores sucessos da artista até hoje.

Em uma publicação feita nas redes sociais para anunciar o lançamento do vídeo, Kesha resgatou a memória da composição da música, revelando o contexto pessoal e emocional que a motivou a escrevê-la e como esse significado se transformou ao longo dos anos.

“Eu escrevi essa música originalmente sobre um cara por quem eu era obcecada. Agora, ela é uma carta de amor para os meus fãs.”

Demonstrando carinho e reconhecimento por sua base de admiradores, que a acompanha desde os primeiros anos de carreira, a cantora aproveitou o momento para agradecer o apoio contínuo que recebe de sua comunidade de fãs.

“Obrigada por me amarem naquela época e por continuarem me amando agora, vocês são o amor da minha vida.”

Na mesma publicação, Kesha também compartilhou o link do novo vídeo e fez questão de creditar a artista responsável pela direção das animações.

“O lyric video de Your Love Is My Drug já está no ar. Animações por ninguém menos que a lenda Lizzi Akana.”

Desde sua estreia no YouTube, o vídeo já ultrapassou a marca de 70 mil visualizações, refletindo não apenas o impacto do efeito viral nas redes sociais, mas também o interesse renovado do público por uma das eras mais marcantes da carreira de Kesha.