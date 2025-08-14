Kid Cudi fala sobre depoimento judicial em caso P. Diddy Em entrevista ao CBS Mornings, o rapper relembrou seu depoimento e comentou a repercussão pública TMJ Brazil|Do R7 14/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h19 ) twitter

Na última quarta-feira (13), o rapper Kid Cudi participou do programa CBS Mornings, em uma entrevista conduzida pelo apresentador Anthony Mason. O cantor esteve no estúdio para divulgar seu mais recente livro de memórias, “Cudi: A Memória”, lançado na terça-feira anterior, dia 12 de agosto. Ao longo da conversa, Cudi falou abertamente sobre momentos pessoais e profissionais que marcaram sua trajetória.

Quando o assunto se voltou para seu envolvimento no julgamento contra o cantor P. Diddy, Mason perguntou como ele se sentiu ao depor, um episódio que claramente trouxe tensão e desconforto para Kid Cudi.

“Foi realmente difícil. Eu não queria fazer isso. Recebi uma intimação e sabia que estava ajudando a Cassie. Só queria estar lá por ela e apoiá-la. Foi uma situação complicada.”

O apresentador então perguntou sobre a repercussão do depoimento, e Kid Cudi refletiu sobre a reação imediata do público e da mídia, que mesclou apoio e críticas inesperadas.

‌



“O retorno foi rápido. Tive muitas pessoas que me apoiaram, mas houve algumas que, você sabe, tinham opiniões sobre isso. Foi interessante porque eu não sou nenhum cara de rua. Não vivo por nenhum código, sabe?”

Cudi aproveitou o momento para explicar como sua imagem de rapper muitas vezes leva as pessoas a presumirem certas coisas sobre ele, destacando a diferença entre sua música e sua vida pessoal.

‌



“Acho que é porque sou rapper, e as pessoas simplesmente me colocaram nisso. Mas minha música nunca foi sobre isso e eu nunca tentei fingir que era. Eu sou dos subúrbios, baby, sabe o que quero dizer? Na lata.”

Falando sobre como lidou com os julgamentos e críticas, Kid Cudi demonstrou confiança e firmeza, mostrando que não se deixou abalar por opiniões externas.

‌



“Mas não deixei que isso me afetasse, então sei que estava fazendo a coisa certa. Que se f— eles, sabe. Deixem esses filhos da mãe pensarem o que quiserem.”

No final da entrevista, o cantor comentou sobre a experiência de depor e de reencontrar P. Diddy após muito tempo, descrevendo o momento como estranho, mas ressaltando seu alívio por superar a situação.

“Foi estranho, cara, porque aquela foi a primeira vez que eu o vi em um tempo. A gente se olhou algumas vezes. Foi muito estranho, mas fico feliz de ter superado. Deixar isso para trás. Sei que fiz a coisa certa, e isso é tudo o que importa.”

A entrevista durou cerca de 36 minutos e se destacou por uma conversa franca e direta, na qual Kid Cudi compartilhou reflexões pessoais, desafios e aprendizados de sua vida e carreira.