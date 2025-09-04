Lady Gaga adia Show em Miami por problemas vocais Cantora explica em carta aos fãs que precisou preservar a voz e pede desculpas pelo cancelamento. TMJ Brazil|Do R7 04/09/2025 - 10h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h58 ) twitter

Na última quarta-feira (03), a cantora Lady Gaga utilizou seus stories no Instagram para comunicar aos fãs o adiamento do show que ocorreria em Miami naquele mesmo dia. Segundo a artista, ela estaria enfrentando problemas com sua voz e recebeu orientação médica para não se apresentar, o que resultou no cancelamento da apresentação.

Em uma carta publicada na rede social, Lady Gaga começou explicando os motivos do adiamento e expressando seu arrependimento. Ela se dirigiu aos fãs com sinceridade, tentando transmitir a frustração que sentiu ao ter que tomar essa difícil decisão:

“Oi pessoal, eu estou realmente muito, muito arrependida, mas preciso adiar o show de hoje à noite em Miami. Durante o ensaio de ontem à noite e meu aquecimento vocal hoje, minha voz ficou extremamente cansada, e tanto meu médico quanto meu treinador vocal me aconselharam a não me apresentar devido ao risco que isso representa.”

Em seguida, a cantora detalhou sua preocupação com a saúde de suas cordas vocais, explicando que a decisão foi tomada com base na experiência de profissionais que a acompanham e na intensidade das apresentações ao vivo que realiza diariamente. Ela compartilhou a dificuldade de equilibrar o compromisso com os fãs e a necessidade de preservar sua voz:

“Quero ser forte e apenas seguir em frente por vocês, mas não quero arriscar danos de longo prazo ou permanentes às minhas cordas vocais. Há um risco significativo, com base em toda a nossa experiência combinada com um show como o nosso, e como vocês sabem, eu canto ao vivo todas as noites — e mesmo que esta tenha sido uma decisão difícil e agonizante, eu ficaria mais preocupada com as implicações de longo prazo para minha voz.”

Com grande humildade, Lady Gaga pediu desculpas aos fãs pelo transtorno e pelas expectativas frustradas. Ela expressou sua compreensão em relação à decepção que a situação poderia causar e reforçou que fez tudo ao seu alcance para evitar o cancelamento:

“Espero que possam me perdoar e aceitar minhas mais sinceras desculpas por qualquer decepção, frustração ou inconveniência. Eu sinto muito, muito mesmo! Eu tentei de todas as formas evitar isso. Cuido seriamente de mim mesma para conseguir apresentar este show extremamente exigente.”

Por fim, Lady Gaga reafirmou o carinho que sente por seu público e mencionou que estão trabalhando para reagendar a apresentação quanto antes. Ela quis garantir aos fãs que, apesar do adiamento, seu compromisso e amor por eles permanecem inabaláveis:

“Eu amo muito meus fãs, respeito vocês e espero que possam aceitar meu arrependimento sincero. Estamos tentando reagendar o show o mais rápido possível.”

Com o adiamento do show em Miami, Lady Gaga segue agora para suas próximas apresentações em Toronto, Ontário, no Canadá, onde se apresentará no Scotiabank Arena nos dias 10, 11 e 13 de setembro.