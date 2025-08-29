Lady Gaga anuncia nova música em evento da Netflix A cantora revelou sua nova faixa original para a série durante a listening party “Wednesday Graveyard Gala” TMJ Brazil|Do R7 29/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lady Gaga anuncia nova música em evento da Netflix TMJ Brazil

Na última quinta-feira, a cantora Lady Gaga marcou presença no evento da Netflix em parceria com o Spotify, intitulado “Wednesday Graveyard Gala”. O encontro foi organizado como uma listening party especial da trilha sonora da nova temporada de Wandinha. Durante a ocasião, Lady Gaga anunciou oficialmente a faixa “Dead Dance”, uma música original criada especialmente para a série.

Em entrevista à Netflix, a artista falou sobre a inspiração por trás da faixa, explicando o contexto emocional que a motivou a criar a música. Ela compartilhou com os fãs a história que inspirou a composição e comentou sobre o sentimento que quis transmitir com cada nota:

“Para os muitos fãs em casa que não poderão ouvir a música até o seu lançamento, Gaga brinca que ‘a inspiração para The Dead Dance foi um término, e tudo girava em torno de como às vezes nos sentimos quando algo chega ao fim; como o fim de um relacionamento pode abalar profundamente nossa capacidade de acreditar no amor.’”

A plataforma de streaming, destacou a energia contagiante e o ritmo envolvente da faixa, ressaltando como a música vai além de um tema pessoal para se tornar uma celebração de momentos compartilhados com amigos. Eles ressaltaram a capacidade de Lady Gaga de transformar sentimentos difíceis em diversão e energia positiva:

‌



“Tem uma batida muito legal e funky por baixo. E é aí que a música deixa de ser apenas sobre o relacionamento; passa a ser sobre se divertir com os amigos quando você atravessa momentos difíceis e transformadores. Mal posso esperar para que as pessoas ouçam.’”

Alguns fãs tiveram a oportunidade de escutar o single antecipadamente e compartilharam suas primeiras impressões sobre a música. Eles destacaram a fusão de estilos e a forma característica de Lady Gaga de usar a voz, demonstrando empolgação com cada detalhe da faixa:

‌



“Para quem tá perguntando, é uma faixa dance pop (meio dark pop, mas menos intensa que Abracadabra) e ela usa aquela voz grave falada na ponte… EU SURTEI!”

Além do lançamento musical, Lady Gaga também foi comentada em relação à sua participação na série. Sua colega de cena, Jenna Ortega, comentou sobre o impacto da presença da cantora na segunda parte da temporada, destacando seu talento e como sua performance se integra à narrativa:

‌



“Se você gosta da série e se encanta pela Lady Gaga, deveria estar muito animado para vê-la na Parte 2. Realmente funciona, ela é inacreditável. É um daqueles raros casos de alguém que claramente nasceu para fazer o que está fazendo. Só de poder observá-la já é uma experiência surreal.”

A segunda parte da segunda temporada de Wandinha será lançada no dia 3 de setembro, simultaneamente com a estreia da faixa “Dead Dance” e seu videoclipe oficial, prometendo emocionar fãs da série e da cantora.