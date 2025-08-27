Lady Gaga conquista a Netflix e se prepara para novos projetos Após brilhar em Wandinha, a cantora pode estrelar produções originais da plataforma TMJ Brazil|Do R7 27/08/2025 - 11h23 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h23 ) twitter

As últimas semanas foram intensas para a cantora Lady Gaga. A estrela do pop, atualmente em turnê mundial com a “THE MAYHEM BALL TOUR”, também integrou o elenco da série de sucesso Wandinha, cuja primeira parte da segunda temporada foi divulgada no dia 6 de agosto. Apesar de sua agenda já estar extremamente comprometida, diversos veículos de comunicação têm relatado que a cantora pode ser convidada para ainda mais projetos.

Segundo o tabloide britânico The Sun, Lady Gaga teria despertado a atenção dos executivos da plataforma de streaming Netflix. A fonte indica que, após a participação da intérprete de “Born This Way” na série Wandinha, as relações entre ela e a plataforma se fortaleceram. A Netflix estaria interessada em manter vínculos sólidos com a artista para que ela possa integrar alguma novidade do catálogo.

“A relação de trabalho entre Gaga e a Netflix está mais forte do que nunca, e os executivos do streaming secretamente esperam que Gaga aceite participar de um projeto maior com eles.”

Existem diversos tipos de projetos em que Lady Gaga poderia estrelar na Netflix. Entre as possibilidades, fãs especulam sobre uma cobertura de algum show de sua recente turnê ou um papel de protagonista em uma das produções originais do streaming, considerando que Gaga possui um currículo extenso na atuação, incluindo um Oscar conquistado por sua performance e criação da faixa Shallow.

Além disso, a cantora está envolvida em mais um projeto especial: uma série que abordará a amizade e a colaboração artística com o cantor Tony Bennett, falecido em 2023. Juntos, Gaga e Tony lançaram os álbuns Cheek to Cheek (2014) e Love for Sale (2021). Em entrevista ao site Hits Daily Double, Bruce Gillmer, diretor de conteúdo musical da Paramount+, comentou sobre a produção do documentário:

“Temos trabalhado em uma série incrível de projetos musicais. ‘The Lady and the Legend’ é um olhar íntimo sobre a amizade e a parceria musical entre Lady Gaga e Tony Bennett.”

Entre seus compromissos mais recentes, Gaga deve reaparecer na segunda parte da nova temporada de Wandinha, que vai ao ar na próxima quarta-feira, 3 de setembro. Paralelamente, a cantora segue com as apresentações da Mayhem Ball em Nova York, previstas para esta quarta-feira, dia 27.