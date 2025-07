Lady Gaga destaca autenticidade de Doechii em entrevista à Vogue UK Em entrevista exclusiva, Lady Gaga celebra o impacto da rapper Doechii TMJ Brazil|Do R7 10/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h18 ) twitter

A cantora norte-americana Lady Gaga falou sobre a rapper Doechii na mais recente edição da Vogue Reino Unido, publicada nesta quinta-feira (10). Convidada pela revista para comentar o impacto da artista, que recentemente venceu o Grammy 2025 na categoria de Melhor Álbum de Rap, Gaga aproveitou a oportunidade para expressar sua admiração e respeito pelo trabalho da jovem rapper, que vem conquistando espaço com uma sonoridade ousada e uma abordagem lírica poderosa.

Ao refletir sobre a força criativa de Doechii, Lady Gaga destacou o quanto se impressionou com a habilidade da artista em transmitir autenticidade e força desde o início de sua carreira. Segundo ela, poucos nomes conseguem causar uma impressão tão marcante logo nos primeiros versos:

“Não é comum ver alguém surgir já com uma caneta que soa imediatamente lendária. É isso que a Doechii representa para mim.”

A intérprete de “Die With a Smile” também compartilhou a maneira como foi emocionalmente impactada ao ouvir as músicas de Doechii pela primeira vez. Segundo Lady Gaga, o que mais a tocou foi a profundidade pessoal das composições, somada à combinação única de técnica e emoção que a rapper imprime em suas rimas:

“Me apaixonei pela música dela e por sua perspectiva crua e profundamente pessoal. O poder das palavras, a vulnerabilidade, a forma como ela rima com essa mistura selvagem de ousadia e precisão emocional — isso me atingiu em cheio.”

As palavras de Lady Gaga refletem o crescente reconhecimento que Doechii tem conquistado na indústria musical. A rapper vem se destacando não só na área de seu gênero musical, como na moda e no ativismo, sendo nome recorrente nos últimos destaques dos tópicos.

Após show histórico em Copacabana com mais de 2 milhões de pessoas presentes, Lady Gaga anunciou sua turnê “The Mayhem Ball”, as datas se iniciam em uma semana, em postagem no Instagram gaga mostrou a arte de divulgação da turnê. Em post publicado no Instagram no dia 26 de março, a artista falou sobre a turnê

“Eu não estava planejando fazer turnê este ano após meus shows em Singapura, mas a resposta incrível ao novo álbum me inspirou a continuar.(…) Desta vez escolhemos arenas para me dar a oportunidade de controlar os detalhes do show de um jeito que simplesmente não é possível em estádios — e, honestamente, mal posso esperar. Este show foi pensado para ser uma experiência teatral e eletrizante que dá vida ao MAYHEM exatamente como eu imaginei. A turnê MAYHEM Ball está oficialmente chegando até vocês. Vejo vocês em breve, monsters.”

Os shows se iniciam no dia 16 de julho em Las Vegas e se encerram no dia 29 de outubro, em Barcelona na Espanha.