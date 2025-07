Lady Gaga envia presentes da Haus Labs para Katy Perry Amigas de longa data, as cantoras reforçam laços nos bastidores de suas turnês internacionais TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h38 ) twitter

Nesta sexta-feira (18), a cantora norte-americana Lady Gaga enviou um kit de sua marca de cosméticos, Haus Labs, para a amiga e colega de profissão Katy Perry. A novidade foi compartilhada por Alexandra French, maquiadora de Perry, que publicou em suas redes sociais uma foto dos produtos acompanhados de um bilhete carinhoso:

“Alex, animada para que você e a Katy experimentem tudo! Beijos, Haus Labs.”

Recentemente, Katy Perry prestigiou uma apresentação de Gaga na Cidade do México. O espetáculo é o mesmo que foi apresentado no festival Coachella e no evento “Todo Mundo no Rio” que ocorreu no Rio de Janeiro em maio neste ano. Katy estava na cidade para compromissos profissionais e aproveitou a pausa entre os shows para assistir à performance da amiga.

Logo após o show — parte da era Mayhem, iniciada com o álbum homônimo lançado em 7 de março — Katy elogiou Lady Gaga em seus stories do Instagram:

“O show foi MAGNIFICAT! O vestido! O cheiro! Cada momento foi um estouro. Muito orgulhosa de você e grata por termos crescido juntas, @ladygaga. Te amo.”

Após se apresentar na Cidade do México, no Rio de Janeiro e em Cingapura, Lady Gaga deu início oficialmente à turnê The Mayhem Ball na última quarta-feira (16), em Las Vegas. Para a abertura, a cantora atualizou o repertório, incluindo faixas do álbum Artpop (2013), que haviam ficado de fora das apresentações anteriores.

Nesta sexta-feira (18), Gaga retorna ao palco em Las Vegas e, em seguida, segue para dois shows em Seattle nos dias 6 e 7 de agosto. Depois, ela se apresenta em Nova York nos dias 22, 23 e 26 de agosto. Até o momento, a turnê está confirmada até 20 de novembro, quando se encerra com um show em Paris.

Katy Perry também está em plena atividade com a Lifetimes Tour, atualmente em sua etapa norte-americana. Nas próximas semanas, ela tem apresentações marcadas em São Francisco e Seattle.

Em setembro, a cantora desembarca no Brasil para três apresentações. No dia 14, será uma das atrações do festival The Town, em São Paulo. Depois, segue com shows solo em Curitiba, no dia 16, e em Brasília, no dia 19. Os novos produtos da Haus Labs devem integrar a rotina de beleza de Katy durante os compromissos da turnê.