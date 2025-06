Lana Del Rey revela convidados da sua nova turnê Cantora antecipa quais artistas irão acompanhá-la nos shows do Reino Unido TMJ Brazil|Do R7 23/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lana Del Rey revela convidados da sua nova turnê TMJ Brazil

No último domingo (22), a cantora e compositora Lana Del Rey apareceu em suas redes sociais para anunciar os artistas que estarão presentes como convidados no início de sua turnê pelo Reino Unido e Irlanda. Entre os nomes confirmados estão o trio britânico London Grammar, a cantora Banks e a estreante Addison Rae.

Os shows começam nesta segunda-feira (23), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, com participação do London Grammar. Por meio do Instagram, o trio demonstrou seu apreço pela voz de “Video Games” e revelou o horário em que sobe ao palco:

“Muito empolgados em anunciar que vamos abrir o show da única e incomparável Lana Del Rey (@honeymoon) no Principality Stadium, em Cardiff, que está com ingressos esgotados, amanhã, 23 de junho. Nosso horário de apresentação é às 19h15. Mal podemos esperar para ver vocês lá.”

Na sequência, os shows contarão com a participação da britânica Banks, que estará presente nas datas de 26 de junho no Hampden Park, em Glasgow, 28 de junho no Anfield Stadium, em Liverpool, e, por fim, no dia 30 de junho no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. A artista também celebrou a participação por meio do Instagram e, nos stories, declarou:

‌



“Mal posso esperar, @honeymoon.”

As apresentações no Reino Unido se encerram nos dias 3 e 4 de julho, com performances no Wembley Stadium, em Londres. A responsável por acompanhar Lana Del Rey nessas datas será a mais nova sensação do pop, Addison Rae. Em suas redes sociais, ela não escondeu a empolgação e publicou:

‌



“Não me acorde se eu estiver sonhando!!! Eu te amo, Lana.”

Lana também celebrou o início da turnê com uma publicação em que escreveu:

‌



“Vamooooos!”

Logo depois, em um post de aniversário, a artista agradeceu o apoio dos fãs e comemorou as próximas datas, já que o show de estreia está com ingressos esgotados:

“Estou muito empolgada para ver todo mundo a partir de amanhã na turnê e para todos que vão se juntar a nós. De verdade, obrigada, obrigada, amo vocês.”

De acordo com fãs que acompanharam os arredores do Principality Stadium, Lana Del Rey já ensaiou algumas faixas para sua nova apresentação. Entre elas estão:

Ride

Stand by Your Man

Young and Beautiful

Arcadia

Video Games

Summertime Sadness

Ocean Blvd

Chemtrails Over the Country Club

Ultraviolence

Henry, Come On

Bluebird