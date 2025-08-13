Latto revela novos rumos da carreira e fala sobre o próximo álbum Em entrevista à Billboard, a artista detalha seu crescimento artístico e dá pistas sobre o quarto álbum de estúdio TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h40 ) twitter

Na última terça-feira (12), a rapper Latto recebeu a revista norte-americana Billboard para uma entrevista. Durante o encontro, a artista falou sobre suas novas músicas, detalhou o processo de criação de seu próximo álbum de estúdio e compartilhou conselhos amorosos, além de comentar sobre suas campanhas publicitárias recentes, oferecendo uma visão ampla de seu momento atual. A conversa começou com uma pergunta sobre a mensagem que ela gostaria de transmitir com o novo álbum. Latto explicou que o público precisaria esperar para conhecer a novidade, ressaltando que seu trabalho Sugar Honey Iced Tea foi uma homenagem à sua cidade e destacando sua intenção de representar suas raízes com autenticidade: “Acho que as pessoas vão ter que esperar para ver essa. Sugar Honey Iced Tea foi minha homenagem à minha cidade — tipo, não se enganem, eu vou entrar naquele estúdio e representar de onde eu vim.” Ela também provocou os leitores, sinalizando que o próximo trabalho marcará uma nova fase em sua carreira e que todos precisariam estar preparados para essa nova era: “Mas essa próxima, eu não gosto de revelar muito. Com certeza é uma nova era. Eles vão ter que estar preparados.”

Ao ser questionada sobre possíveis spoilers do projeto, Latto afirmou que não poderia revelar detalhes ainda, explicando que seu processo estava em andamento, mas que ela estava feliz com o que vinha produzindo: “Eu realmente não posso — estou só seguindo o fluxo. Não quero falar prematuramente sobre algo que ainda pode mudar. Mas estou gravando, e estou feliz.” A rapper ainda comentou como suas experiências recentes na Europa a transformaram, relatando que voltou com uma energia completamente diferente e que sua música estava em constante evolução e que a qualquer momento pode mudar o rumo da criação de seu novo projeto “Voltei da Europa com uma vibe completamente diferente. Voltei de Turks com outra vibe totalmente diferente. Agora estou de volta, colocando todo tipo de referência a D’USSÉ na música. Está constantemente evoluindo, então nem quero deixar nenhum easter egg ainda.” O próximo álbum de Latto será seu quarto disco de estúdio. Ela já lançou Queen of da South (2020), 777 (2022) e Sugar Honey Iced Tea (2024), consolidando-se como uma das promessas do rap contemporâneo.