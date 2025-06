Lauana Prado anuncia noivado com Tati Dias; veja o registro Sertaneja pediu a namorada em casamento em um almoço à beira mar TMJ Brazil|Do R7 20/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h37 ) twitter

Na tarde desta sexta-feira (20), a cantora sertaneja Lauana Prado surpreendeu fãs e seguidores ao anunciar seu noivado com a influenciadora digital Tati Dias. O pedido aconteceu durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia.

A proposta foi feita na comemoração de um ano de namoro do casal. O cenário romântico contou com champanhe, muitas flores e a frase “Casa comigo?” escrita na areia. Após aceitarem o pedido, as noivas apareceram no Instagram para compartilhar detalhes do momento especial.

Em tom bem-humorado, Tati expressou sua felicidade e mostrou Lauana exibindo o novo anel de noivado. Durante a transmissão, ela revelou detalhes da peça: uma aliança de ouro 18 quilates, com 50 pontos de diamantes. “Ela está se achando com a aliança dela. Esse anel foi escolhido com muito amor. É de ouro, com 50 pontos de diamante. Chique!”, comentou.

Seguindo o clima descontraído, Lauana também celebrou o noivado e brincou sobre não saber em qual dedo colocar o anel: “Veio aí! Para alegria de uns e desespero de outros, eu tô noiva! Princesa, a gente tá noiva! Eu nunca fiquei noiva! Ela perguntou se colocava nesse dedo e eu falei que não sabia.”

Ainda não há data definida para o casamento, mas, com o noivado recém-anunciado e tantas emoções à flor da pele, fãs seguem atentos aos próximos capítulos da história de amor entre Lauana Prado e Tati Dias.

Além do noivado, 2025 tem sido um ano de conquistas para a sertaneja. Lauana lançou seu novo álbum Transcende (Ao Vivo) no dia 7 de março. O projeto traz colaborações de grandes nomes do sertanejo, como Simone Mendes, na faixa “Saudade Burra”, e Zé Neto & Cristiano em “Sombra Desconhecida” — atualmente, a música mais popular do álbum, com mais de 98 milhões de reproduções no Spotify.

Lauana Prado também é conhecida por sucessos como “Cobaia” e pelas releituras de clássicos como “Me Leva Pra Casa”, “Escrito nas Estrelas” e “Haverá Sinais”.