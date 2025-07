Leigh-Anne anuncia seu primeiro single como artista independente Após o EP “No Hard Feelings”, Leigh-Anne inicia carreira independente. TMJ Brazil|Do R7 09/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h38 ) twitter

Nesta quarta-feira (09), a cantora britânica Leigh-Anne, ex-integrante do grupo Little Mix, anunciou oficialmente o lançamento de seu primeiro single como artista independente. Intitulada “BEEN A MINUTE”, a faixa tem lançamento marcado para a próxima sexta-feira, 18 de julho.

Leigh-Anne já havia lançado músicas solo anteriormente, ainda sob contrato com a gravadora Warner Music Group, com quem firmou parceria em 2022. No entanto, após encerrar o vínculo com a gravadora em maio deste ano, a artista optou por seguir carreira de forma independente.

Seu último lançamento sob o selo da Warner foi o EP “No Hard Feelings”, divulgado em 12 de junho de 2024, que contou também com os singles “Stealin’ Love” e outras faixas que compõem o catálogo solo da cantora. Atualmente, Leigh-Anne conta com o suporte da Virgin Music Group, empresa responsável pela distribuição de trabalhos de artistas independentes.

Nas últimas semanas, a cantora já vinha sinalizando a chegada de nova música mediante postagens em suas redes sociais. Em uma delas, publicada no Instagram no dia 16 de maio, Leigh aparece em estúdio e compartilha uma mensagem reflexiva — mencionando, inclusive, o título da nova faixa. Na legenda, ela escreveu:

“Faz um tempo… mas cada capítulo de silêncio trouxe uma lição. Sou grata pelo crescimento, pelo amor, pelo fogo que nunca se apagou. Algo bonito está a caminho.”

Desde o início de sua jornada solo, Leigh-Anne vem consolidando uma trajetória de sucesso. Entre seus lançamentos mais populares estão a faixa “My Love”, colaboração com Ayra Starr, que ultrapassou 22 milhões de reproduções no Spotify, “Don’t Say Love”, com 19 milhões de plays, e “Stealin’ Love”, a mais ouvida de seu último EP, com mais de 9 milhões de execuções.

Mesmo com o fim das atividades em grupo, as ex-integrantes do Little Mix seguem apoiando os projetos solo umas das outras. Durante o BRIT Awards 2025, Jade Thirlwall homenageou suas ex-companheiras ao vencer a categoria de Melhor Artista Pop, tornando-se a única cantora saída de uma girlgroup a conquistar o prêmio. No encerramento de seu discurso, emocionada, declarou:

“Finalmente, finalmente, finalmente, agradeço minhas irmãs do Little Mix. Isso mudou a minha vida.”

Com o novo single de Leigh-Anne a caminho, o ano de 2025 se firma como um período marcante para todas as ex-integrantes do grupo. Jade tem o lançamento do seu aguardado álbum “That’s Show Biz Baby” agendado para o dia 12 de setembro, enquanto Perrie Edwards lançou seu single “Rollercoaster” em 14 de fevereiro.