Léo e Raphael: Cantor é atingido por lança-chamas durante show

O cantor sertanejo Léo Oliveira, da dupla Léo e Raphael, sofreu um acidente na madrugada do último domingo (08) durante show em Pontal, interior do estado de São Paulo. O artista foi atingido por um lança-chamas que fazia parte da máquina de efeitos especiais do palco, resultando em ferimentos no lado esquerdo do rosto.

De acordo com o próprio cantor, em vídeo postado em suas redes sociais, as chamas que saíram do equipamento o atingiram diretamente na cabeça. Léo, no entanto, se livra sozinho dos adereços que utilizava e apagou com as próprias mãos o fogo, antes mesmo da chegada da equipe de apoio.

Apesar do susto, a equipe do cantor afirmou em nota à imprensa que ele foi prontamente atendido pela equipe de bombeiros e sofreu queimaduras de grau leve, a maioria situadas no lado esquerdo de seu rosto: principalmente no nariz e orelha. Ainda assim, o sertanejo retornou ao palco e continuou o show com sua dupla, por mais 45 minutos.

“Vocês acompanharam aí ontem, aconteceu um incidente, mas tá tudo bem, tá tudo normal. O equipamento era nosso, o pessoal da nossa equipe estava operando. Foi uma falha minha, uma falha do nosso pessoal, mas está tudo ok. Ninguém tem culpa de nada. E está tudo certo, estou bem, já estou pronto para fazer show hoje de novo”, tranquilizou Léo Oliveira em recado para o Portal LeoDias.

Em postagem realizada pelo próprio sertanejo, em seu perfil nas redes, Léo Oliveira revelou que a equipe de produção havia feito uma troca de equipamentos para efeitos especiais dos shows. No entanto, os lança-chamas vinham apresentando defeito de funcionamento durante a apresentação.

“Eu até brinquei com o pessoal da equipe, dizendo que as máquinas novas não estavam funcionando. Aí, do nada, funcionou. Justo na hora em que eu menos esperava”, contou o cantor em gravação.

Léo Oliveira também revelou que o operador técnico dos lança-chamas não percebeu a posição em que o sertanejo se encontrava no palco quando ligou o equipamento. Por isso, quando ativado, o jato de fogo atingiu o cantor diretamente no rosto.

“Aquilo grudou, virou tipo um óleo na cara e não saía, ficou pegando fogo. Mas consegui apagar ali na hora”, continuou o artista sertanejo ao tranquilizar os fãs a caminho da cidade de Inácio Martins, no Paraná, onde a dupla tinha show marcado na noite do último domingo (08).