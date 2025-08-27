Lil Nas X retorna à mídia após detenção em Los Angeles Cantor foi liberado após fiança de 75 mil dólares TMJ Brazil|Do R7 27/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h59 ) twitter

Na última terça-feira (26), o cantor Lil Nas X apareceu publicamente pela primeira vez desde sua prisão, ocorrida em 21 de agosto. Ele foi detido sob a suspeita de estar sob influência de drogas, além de supostas tentativas de agressão contra policiais e resistência à prisão. Lil Nas X, cujo nome verdadeiro é Montero Lamar Hill, foi visto caminhando pelas ruas de Van Nuys, em Los Angeles, Califórnia, vestindo apenas uma cueca. O intérprete de Old Town Road foi liberado após o pagamento de uma fiança no valor de 75 mil dólares.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, o artista relatou sua experiência, compartilhando com os fãs seus sentimentos sobre o ocorrido. Apesar do episódio extremamente assustador, ele garantiu que está bem e que tudo ficará resolvido. Este foi o primeiro registro do cantor desde que foi levado à delegacia.

No vídeo, Lil Nas X disse:

“Sua garota vai ficar bem, pessoal. Tudo bem? Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Caramba, isso foi extremamente aterrorizante. Foram quatro dias aterrorizantes, mas sua garota vai ficar bem.”

Mesmo após ser liberado da penitenciária de Van Nuys, Lil Nas X ainda precisará comparecer à audiência de pré-julgamento marcada para o dia 15 de setembro. Caso seja indiciado, o cantor pode enfrentar uma pena de até cinco anos de prisão.

Os fãs especulam que Lil Nas X planeja lançar um novo álbum, intitulado Dreamboy, ainda neste ano. O último projeto divulgado pelo artista foi o EP Days Before Dreamboy, lançado em 28 de março de 2025. O trabalho conta com oito faixas inéditas, sendo a mais popular a canção HOTBOX, que já acumulou mais de 11,1 milhões de reproduções no Spotify.

O último álbum de estúdio de Lil Nas X foi o aclamado MONTERO, lançado em 17 de junho de 2021. O disco reúne alguns dos maiores sucessos da carreira do rapper, incluindo as faixas MONTERO (Call Me by Your Name), INDUSTRY BABY e THAT’S WHAT I WANT, que contabilizam, respectivamente, mais de 2 bilhões, 2,2 bilhões e 1,1 bilhão de reproduções no Spotify.