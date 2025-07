Lil Tecca anuncia turnê “Dopamine: The Experience” após lançamento de álbum Rapper apresenta seu quinto disco de estúdio e revela como o interesse pelo funcionamento do cérebro inspirou o conceito do projeto... TMJ Brazil|Do R7 23/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h18 ) twitter

Nesta quarta-feira (23), o rapper Lil Tecca anunciou a “Dopamine: The Experience”, sua mais nova turnê. O artista, que ganhou notoriedade com o hit “Ransom” — faixa que ultrapassa 1,7 bilhão de reproduções no Spotify —, inicia a divulgação de seu quinto álbum de estúdio. Intitulado Dopamine, o disco chegou às plataformas digitais em 13 de junho deste ano.

Durante uma entrevista concedida a Billboard no mês de lançamento do álbum, Lil Tecca compartilhou detalhes sobre o processo criativo do projeto. Segundo ele, o trabalho começou a tomar forma ainda no encerramento do ciclo de seu álbum anterior:

“Estávamos fazendo música desde o momento em que o Plan A foi finalizado, mas provavelmente só demos o nome Dopamine há cerca de seis meses.”

Na sequência, Lil Tecca explicou como surgiu a ideia central que orienta o disco. Ele revelou que seu interesse pessoal pela mente humana acabou se tornando o fio condutor do conceito do álbum:

‌



“Foi aí que o conceito geral realmente se formou. Sempre tive interesse pelo cérebro, por como ele funciona, porque funciona, e quando me deparei com a dopamina, foi onde meu interesse realmente despertou, para ser honesto.”

Encerrando sua reflexão, Lil Tecca falou sobre o título do álbum e a relação entre o prazer proporcionado pela música e a escolha do nome Dopamine. Para ele, o projeto foi construído de forma orgânica e sincera, refletindo fielmente o espírito da equipe envolvida:

‌



“Como a música é uma das minhas formas de prazer, chamá-la de Dopamine foi meio que a minha maneira de empacotar tudo isso em um único trabalho. Então o processo foi bem tranquilo. Foi algo muito autêntico para todos nós que trabalhamos nisso. Acho que esse foi o álbum que conseguimos finalizar mais rápido.”

24 de setembro: Boston, MA – MGM Music Hall no Fenway

26 de setembro: Filadélfia, PA – Franklin Music Hall

27 de setembro: Nova Iorque, NY – Hammerstein Ballroom no Manhattan Center

30 de setembro: Washington, D.C. – Echostage

1º de outubro: Raleigh, NC – The Ritz

2 de outubro: Charlotte, NC – The Fillmore Charlotte

4 de outubro: Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

5 de outubro: Orlando, FL – The Vanguard

6 de outubro: Miami Beach, FL – Fillmore Miami Beach

7 de outubro: St Petersburg, FL – Jannus Live

9 de outubro: Houston, TX – Bayou Music Center

10 de outubro: Dallas, TX – South Side Ballroom no Gilley’s Dallas

11 de outubro: San Antonio, TX – Boeing Center Tech Port

15 de outubro: Tempe, AZ – Marquee Theatre

16 de outubro: Anaheim, CA – House of Blues Anaheim

17 de outubro: Riverside, CA – Riverside Municipal Auditorium

19 de outubro: Los Angeles, CA – The Novo

20 de outubro: San Diego, CA – SOMA – Mainstage